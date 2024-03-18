Зелень насыщена противовоспалительными антиоксидантными веществами, которые предотвращают повреждение клеток. Также известно, что укроп способен уменьшить менструальную боль или даже родовую. Диетолог Элизабет Барнс подробнее рассказала обо всех преимуществах укропа.

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Содержит антиоксиданты

Как и многие травы и специи, укроп содержит антиоксиданты, которые известны своим противовоспалительным действием. Флавоноиды обеспечивают поддержку иммунитета и полезно влияют на здоровье мозга.

Снижает холестерин

Заболевания сердца являются основной причиной смерти. С увеличением холестерина в крови, риски только возрастают. Высокий уровень холестерина в крови повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Добавки укропа способны минимизировать накопление холестерина в крови, который накапливает жировые отложения, которые называются бляшками внутри артерий. Именно они увеличивают риск инфаркта и инсульта.



Полезные свойства укропа / Фото Pexels

Лечит диабет

Хронический диабет повышает деменцию, болезни сердца, депрессию и ослабляет иммунную систему. Укроп способен уменьшить уровень глюкозы в крови, поскольку содержит антиоксиданты. Исследование показало, что добавка укропа действительно повлияла на уровень инсулина в крови и снизила его.

Уменьшает менструальную боль

Очень часто во время менструации, особенно в самом начале, женщины испытывают сильную боль. Исследование показало, что укроп является столь же эффективным, как противовоспалительная таблетка.

Уменьшает родовую боль

Исследование в котором приняли участие 100 беременных женщин, сравнило влияние вареных семян укропа и окситоцина (гормон, который уменьшает стресс). Оказывается, что женщины, которые принимали укроп, чувствовали уменьшенную тревогу во время родов и сами роды были короче, чем у группы женщин, которые не принимали укроп.

В другом исследовании говорится, что чай из семян укропа уменьшает родовую боль. Впрочем прежде чем принимать любые добавки или настойки, стоит обязательно проконсультироваться с врачом.