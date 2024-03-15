Особенность шпината в том, что его можно есть сырым в салате, тушить, варить, добавлять в смузи и тому подобное. Весной всем нам хочется как можно больше добавлять в рацион зелени и овощей, поэтому расскажем о полезных свойствах шпината.

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Всеми преимуществами листовой зелени поделилась диетолог и тренер Карина Толентино.

Контролирует артериальное давление

В источнике содержатся нитраты, которые являются природными химикатами. Они способны открывать кровеносные сосуды, а это улучшает кровообращение и уменьшает нагрузку на сердце.

Напиток из шпината даже способен снижать давление. Исследования отмечают, что давление оставалось в норме в течение 5 часов после употребления напитка.

Источник антиоксидантов

Шпинат наполнен антиоксидантами, которые полезно влияют на здоровье человека. Соединения, которые содержатся в них защищают от воспалительных заболеваний и болезней сердца.



Полезные свойства шпината / Фото Pexels

Содержит питательные вещества

Листовая зелень является низкокалорийной и богатой питательными веществами. Одна чашка шпината обеспечивает суточную норму витамина К и А и половину нормы витамина С. Два первые витамины необходимы для поддержания прочности костей, а последний помогает заживлять раны.

Также шпинат богат фолиевой кислотой витамином В, железом, магнием, калием и кальцием.

Поддерживает здоровье глаз

В шпинате содержится лютеин, который способен снизить риск макулярной дегенерации. Эта болезнь может ухудшать центральное зрение, которое необходимо для чтения и вождения. Антиоксидант лютеин действует как внутренние солнцезащитные очки для защиты глаз.

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Улучшает когнитивные функции

Шпинат насколько полезен, что даже способен защищать возрастное снижение когнитивных функций. Исследования отметили, что взрослые в возрасте 58 – 98 лет, которые употребляли шпинат в течение 5 лет, имели такие же умственные способности, как те, кто моложе их почти на 8 лет.

Как готовить шпинат

Добавляйте шпинат в свои завтраковую тарелку вместе с яйцами, сыром и авокадо. Зблендеруйте вместе с овощами и фруктами для смузи. Также пассируйте его на сковороде как гарнир или добавляйте в овощные супы.