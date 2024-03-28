Когда в апреле сажать картофель – лунный календарь благоприятных дат для наибольшего урожая

Каждый огородник знает, что картофель любит плодородные почвы и правильный уход. Однако для того, чтобы получить большой урожай, нужно также посадить его в благоприятный день.

За месяц до приблизительной даты высадки картофеля его нужно достать из погреба и отобрать все здоровые клубни среднего размера. Это и будет ваш посадочный материал.

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Его необходимо перенести в теплое, светлое и с высокой влажностью помещение, где дневная температура составит 14 – 16 градусов тепла, а ночная – не менее 6 градусов. Клубни раскладывают в ящики в один слой так, чтобы все они хорошо освещались.

Если прорастить картофель на свету, то он сформирует небольшие, но достаточно крепкие ростки с крошечными листочками. Из них сразу после высаживания начнет развиваться корневая система.

Когда лучше всего сажать картофель

Специалисты советуют высаживать картофель тогда, когда среднесуточная температура составляет 8 – 10 градусов тепла в течение нескольких дней, а почва прогревается до 7 градусов на глубину не менее чем 10 – 12 сантиметров. Для высадки подбирают хорошо освещенный участок.



Высаживайте картофель в благоприятные дни / Фото Unsplash

Астрологи говорят, что картофель лучше всего сажать тогда, когда Луна спадает, или в конце фазы, когда она растет. Важно, чтобы спутник находился в знаках Земли – в Деве, Тельце, Козероге. Также благоприятными считаются знаки Воды – Скорпион, Рак и Рыбы.

Лучше всего картофель посадить в такие даты:

Апрель : 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 19 – 21, 29 – 30;

: 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 19 – 21, 29 – 30; Май : 3 – 4, 7, 11 – 13, 26 – 27, 30 – 31;

: 3 – 4, 7, 11 – 13, 26 – 27, 30 – 31; Июнь: 3 – 4, 17 – 19, 22 – 23, 26 – 27.

Лучшими предшественниками для картофеля считаются озимые зерновые, тыквенные, капуста, бобовые, масличная редька, рапс, горчица.