Простой способ выведения проволочника с картофеля: исчезнет навсегда

Проволочник довольно опасен, поскольку способен уничтожить все клубни. Вредитель не только уничтожает картофель, но и всходы, корни и стебли растений. Его трудно заметить под землей, поэтому он доставляет хлопот куда больше, чем колорадский жук.

Личинки жука-щелкуна могут жить в почве до 5 лет, а учитывая то, что самка взрослого жука откладывает в сезон 200 яиц, то грядка становится настоящим нашествием проволочника, которые могут уничтожить весь урожай, пишет 24 Канал.

Читайте также Народные средства от колорадского жука: избавитесь от вредителей надолго

Обнаружить проволочника сложно, потому что они делают многометровые ходы под землей. На вид этот червь имеет желто-коричневую окраску длиной до 3 сантиметров и твердый на ощупь. Чтобы вывести вредителя, надо прибегнуть к нескольким методам

Как избавиться от проволочника

Личинок очень отпугивает запах горчицы, люпина, люцерны и бархатцев, поэтому обязательно посадите эти растения в междурядье с картофелем.

Кстати, найти средства от вредителей по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет. А с подпиской "Для своих" доставка – бесплатная.

Хорошим растительным средством от проволочника считается настой чистотела, которым поливают почву на грядке. Если междурядья посыпать древесной золой, то личинки жука-щелкуна – погибают.



Проволочника сложно вывести, но возможно / Фото Pexels

Эффективными считаются азотные удобрения, которые уничтожают личинок и даже подпитывают корнеплоды азотом. Дополнительно грядки можно еще поливать настоем из чистотела. К 10 литрам воды нужно добавить 5 кустов чистотела и настоять 15 минут, а потом готовым раствором полить растения. При работе с этим растением нужно одевать перчатки, поскольку растение может оставить ожоги на коже.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с тлей народными средствами – они могут быть чрезвычайно эффективны.

Полезно привлекать на огород основных врагов проволочника – скворцов, дроздов, грачей и синичек, которые охотятся за личинками на грядках. Обязательно уничтожайте пырей и сорняки, поскольку там живут много личинок. Осенью дачники советуют перекопать почву на участке перед заморозками. Личинки окажутся на поверхности и погибнут от холода.