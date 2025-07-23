Сохраните в саду одно растение, и вредители исчезнут: единицы знают

Одно довольно распространенное растение, которое часто можно встретить в садах, на самом деле может предложить нечто большее, чем просто красивое цветение.

В вашем саду уже может расти один удивительно мощный цветок, что не только украшает клумбы, но и может стать естественным средством борьбы с вредителями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как защитить сад от вредителей?

Один из лучших цветков, который вы можете выращивать у себя в саду – это настурция. Растение подходит не только для клумб, но и для огородных грядок – и она порадует вас не только яркими красными, оранжевыми или розовыми цветами, но и вполне практической пользой.

Оказывается, настурции очень эффективно отвлекают садовых вредителей – например, слизней, улиток и бабочек-капустниц, от ваших ценных овощей. Слизни и улитки не могут насытиться листьями настурции, а бабочки-капустницы взамен откладывать яйца гусениц под листьями.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие цветы нужно обрезать в июле для лучшего роста и цветения.



Настурции могут привлечь всех вредителей / Фото Pexels

Это значит, что один этот цветок будет держать всех вредителей как можно дальше от остального вашего сада – а сама настурция выступает как некая ловушка.

Ловушка – это жертвенное растение, которое выращивают для того, чтобы приманить всех вредителей к ней, взамен защитить более уязвимые или ценные растения. И это действительно работает – ваш сад достаточно быстро станет свободным от гусениц и слизней.

Кроме того, в настурции есть еще одно неожиданное, но приятное преимущество – все растение, вместе с цветами, листьями и даже семенными коробочками, съедобное.

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Июль – это идеальное время для того, чтобы высадить настурции у себя в саду. Вы можете приобрести дешевые семена цветов, и таким образом защитить гортензии, розы, пионы и остальные ценные растения на вашем участке.