Если у вас чувствуется осенняя хандра, ничего не вдохновляет и не радует, начните с простого – приобретите домой одно из растений, которое способно положительно влиять на ваше настроение, пишет 24 Канал со ссылкой на Easy Plant.

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Потос

Оказывается, что наши предки использовали растение как природное средство для снятия стресса и тревоги. Потос помогает снизить все негативные ощущения благодаря нежному аромату, который способствует успокоению.

Монстера

Это тропическое растение любят за очищение воздуха, поскольку оно поглощает токсины и выделяет кислород. Именно поэтому ее рекомендуется держать в закрытых или плохо вентилируемых помещениях. Монстера богата антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами. Также они способны укрепить иммунную систему.

Преимуществом монстеры является и то, что она помогает регулировать влажность в окружающей среде. Этот вазон полезно держать людям, которые имеют астму и аллергию. Монстера способна уменьшить стресс и улучшить настроение.

Калатея

Это растение тоже имеет успокаивающий эффект и может уменьшить стресс и тревогу. Она выделяет кислород и улучшает воздух, а это влияет на расслабленность. Кроме того, калатея способна улучшить сон, поэтому это будет отличный выбор для спальни.

Все эти 3 вида растений способствуют улучшению качества воздуха, поэтому это уменьшит тревогу, особенно если вы много времени работаете в офисе или закрытых помещениях. Постоянный контакт с токсинами в воздухе негативно влияет на психическое здоровье, поэтому таки стоит добавить растения в дом для поддержания общего самочувствия.