Якщо у вас відчувається осіння хандра, нічого не надихає й не тішить, почніть з простого – придбайте додому одну з рослин, яка здатна позитивно впливати на ваш настрій, пише 24 Канал з посиланням на Easy Plant.

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Потос

Виявляється, що наші предки використовували рослину як природний засіб для зняття стресу й тривоги. Потос допомагає знизити всі негативні відчуття завдяки ніжному аромату, який сприяє заспокоєнню.

Монстера

Цю тропічну рослину люблять через очищення повітря, оскільки вона поглинає токсини та виділяє кисень. Саме тому її рекомендовано тримати в закритих чи погано вентильованих приміщеннях. Монстера багата на антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами. Також вони здатні зміцнити імунну систему.

Перевагою монстери є й те, що вона допомагає регулювати вологість в навколишньому середовищі. Цей вазон корисно тримати людям, які мають астму та алергію. Монстера здатна зменшити стрес та покращити настрій.

Калатея

Ця рослина теж має заспокійливий ефект й може зменшити стрес та тривогу. Вона виділяє кисень та покращує повітря, а це впливає на розслабленість. Окрім того, калатея здатна покращити сон, тому це буде чудовий вибір для спальні.

Усі ці 3 види рослин сприяють покращенню якості повітря, тож це зменшить тривогу, особливо якщо ви багато часу працюєте в офісі чи закритих приміщеннях. Постійний контакт з токсинами в повіті негативно впливає на психічне здоров’я, тому таки варто додати рослини в оселю для підтримки загального самопочуття.