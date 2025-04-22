Есть много деревьев, которые нельзя сажать возле дома, однако на сакуру этот запрет не распространяется, пишет 24 Канал. Дерево сажать можно, однако надо знать несколько особенностей посадки, чтобы оно зацвело и хорошо росло в течение многих лет.

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Что нужно знать о посадке сакуры

Сакура требует много солнечного света. Оптимальным для высадки считается сад, поскольку дерево будет расти с другими растениями и не перекроет доступ света в помещение.

Часто сажают сакуру сразу возле дома. Так, дерево прекрасно украшает двор, но когда разрастется, то может создавать большую тень и загораживать окна ветвями. Сакура может разрастись до 12 метров, поэтому дерево не советуют сажать возле дома.

Если есть желание украсить дом красивым деревом, то лучше обратить внимание на другие сорта сакур, которые имеют различные размеры и формы.



Сакуру возле дома можно сажать / Фото Pexels

Сакура требует хорошо дренированной почвы с отсутствием застаивания влаги. Кроме того, стоит учесть, что дерево требует пристального ухода, поэтому его нужно регулярно поливать, обрезать и вносить удобрения.

Обратите внимание! Є деревья, которые нельзя сажать возле дома. Каждое из этих деревьев может вызвать различные проблемы, такие как ухудшение здоровья, конфликты в семье, или физические повреждения фундамента дома.

Также следует учесть, что сакура может остро реагировать на определенные недостатки калия и азота в земле. Если земля бедная, то нужно вносить компост или перегной. На один квадратный метр понадобится 8 килограммов удобрения. А вот калий и фосфор нужно применить так: на один квадратный метр – 20 граммов.