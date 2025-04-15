Оказывается, не все деревья во дворе можно рубить, сообщает 24 Канал. В частности, предки верили, что грецкий орех, который часто можно встретить возле жилых домов, это не просто дерево, а настоящий талисман.

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Почему нельзя рубить грецкий орех во дворе?

Грецкий орех, как утверждают приметы, имеет свою энергетику и даже может влиять на жизнь людей, возле которых растет. И предки знали об этом, а потому придерживались определенных правил по выращиванию, сбора и использования грецких орехов.

Верили, что орех может принести совершенно разные вещи – и благосостояние, и неудачу, если неподобающе отнестись к нему. Конечно, орех – это не то дерево, что приносит во двор беду, но легкомысленными с этим растением также быть нельзя. Народные приметы утверждают, что народный орех требует уважения, и тогда он отблагодарит тем же.

И первое правило, которого предки придерживались – нельзя сажать орех очень близко к дому. Во-первых, это может привести к тому, что орех высосет из дома всю энергию, а также заберет силы людей, что в нем живут. Лучше выбрать для ореха место подальше от дома – например, на окраине сада или огорода.

Кстати, орех – это не единственное дерево, которое нельзя сажать возле дома. Ранее мы уже рассказывали о деревьях, которые не стоит высаживать возле дома.



Орех нельзя рубить / Фото Pexels

Кроме того, никогда нельзя ломать ореховые ветви. Верили, что растение это мстительное, и за такие действия обречет человека, что ломал ветви, к потере имущества или даже здоровья. Орех вроде бы имеет свою память и душу, и поэтому не любит, когда его калечат и обижают.

Существует поверье также, что в орехе может поселиться духи – и добрые, и злые. И поэтому нельзя было никогда рубить орех – вроде бы так духи оказывались без жилья и начинали вредить человеку, что срубил их дом.

Рубка ореха вроде бы могла привести к пожару на участке или даже болезни человека, срубившего дерево. Но если посадить орех на окраине, тогда он будет оберегать покой людей, живущих на участке, защищать их от зла.