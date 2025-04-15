Виявляється, не всі дерева у дворі можна рубати, повідомляє 24 Канал. Зокрема, предки вірили, що волоський горіх, який часто можна зустріти біля житлових будинків, це не просто дерево, а справжній талісман.

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Чому не можна рубати волоський горіх у дворі?

Волоський горіх, як стверджують прикмети, має свою енергетику та навіть може впливати на життя людей, біля яких росте. І предки знали про це, а тому дотримувалися певних правил щодо вирощування, збирання та використання волоських горіхів.

Вірили, що горіх може принести зовсім різні речі – і добробут, і невдачу, якщо неналежно поставитися до нього. Звісно, горіх – це не те дерево, що приносить у двір лихо, але легковажними з цією рослиною також бути не можна. Народні прикмети стверджують, що народний горіх потребує поваги, і тоді він віддячить тим самим.

І перше правило, якого предки дотримувалися – не можна садити горіх дуже близько до хати. По-перше, це може призвести до того, що горіх висмокче з дому усю енергію, а також забере сили людей, що у ньому живуть. Краще обрати для горіха місце якомога далі від дому – наприклад, на околиці саду чи городу.

До речі, горіх – це не єдине дерево, яке не можна садити біля оселі. Раніше ми вже розповідали про дерева, які не варто висаджувати біля дому.



Горіх не можна рубати / Фото Pexels

Окрім того, ніколи не можна ламати горіхові гілки. Вірили, що рослина ця мстива, і за такі дії прирече людину, що ламала гілки, до втрати майна чи навіть здоров'я. Горіх начебто має свою пам'ять та душу, і тому не любить, коли його калічать та ображають.

Існує повір'я також, що у горіхові може оселитися духи – і добрі, і злі. І через це не можна було ніколи рубати горіх – начебто так духи опинялися без житла та починали шкодити людині, що зрубала їхню домівку.

Рубання горіха начебто могло призвести до пожежі на ділянці чи навіть хвороби людини, що зрубала дерево. Але якщо посадити горіх на околиці, тоді він буде оберігати спокій людей, що живуть на ділянці, захищатиме їх від зла.