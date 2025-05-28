Розы – это не только роскошные и элегантные растения, но и очень требовательные, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Поэтому когда выращиваете их и замечаете, что цветение замедлилось, нужно обратить внимание на возможные ошибки, которые вы могли допустить.

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Неплодородная, слабая почва

Лучшим грунтом для роз считается легкий окультуренный суглинок или хорошо удобренные супеси. Земля должна быть дренированная и структурированная, без застоя воды и высокого залегания грунтовых вод.

В течение сезона розы достаточно интенсивно цветут и растут, поэтому очень любят "поесть" – и если почва бедная, они просто не получат нужные питательные вещества. Если почва не очень хорошо подходит для роз, стоит позаботиться о подкормке – компост, перегной и минеральные удобрения.

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Неправильно выбранное место посадки

Розам для хорошего роста нужны солнце и тепло, и многим сортам этого растения для оптимального роста и обильного цветения нужно от 6 до 8 часов полноценного солнечного света. Если на куст падает тень от деревьев, ограждений или домов, это может существенно повлиять на количество цветов или на их наличие вообще.



Розы нужно посадить на солнце / Фото Pexels

Корневая паросль

Сортовые розы привиты на подвой. И если ошибиться при посадке или выращивании, вокруг куста может появиться некая корневая паросль. На подвое просыпаются почки и начинают активно расти рядом с сортовыми побегами.

Подвой всегда сильнее розы, поэтому его побеги нужно удалять, как только они появятся.

Болезни и вредители

Полноценно будут цвести только розы со здоровыми листьями, побегами и корневой системой. И часто причиной отсутствия цветения становятся именно вредители или болезни. И если вам приходилось видеть, как бутоны еще на стадии формирования покрываются странным белым налетом и отпадают, тогда проблема именно в этом.

Для того, чтобы избежать подобных проблем, периодически куст нужно полностью осматривать и проверять, или с ним все в порядке. Ранее мы уже рассказывали, что делать, если листья роз начинают желтеть.

Слепые побеги

Большинство побегов на растении должны образовывать цветы. Но при некоторых неблагоприятных условиях могут создаться так называемые "слепые" побеги, и бутоны на них не завязываются. Вот несколько основных причин их образования: