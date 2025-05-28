Троянди – це не тільки розкішні та елегантні рослини, але й дуже вимогливі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Тож коли вирощуєте їх та помічаєте, що цвітіння забарилося, потрібно звернути увагу на можливі помилки, яких ви могли припуститися.

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Неродючий, слабкий ґрунт

Найкращим ґрунтом для троянд вважається легкий окультурений суглинок чи добре удобрені супіски. Земля має бути дренована та структурована, без застою води та високого залягання ґрунтових вод.

Протягом сезону троянди досить інтенсивно цвітуть та ростуть, тож дуже люблять "поїсти" – і якщо ґрунт бідний, вони просто не отримають потрібні поживні речовини. Якщо ґрунт не дуже добре підходить для троянд, варто подбати про підживлення – компост, перегній та мінеральні добрива.

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Неправильно обране місце посадки

Трояндам для гарного росту потрібні сонце та тепло, і багатьом сортам цієї рослини для оптимального росту та рясного цвітіння потрібно від 6 до 8 годин повноцінного сонячного світла. Якщо на кущ падає тінь від дерев, огорож чи будинків, це може суттєво вплинути на кількість квітів чи й на їхню наявність взагалі.



Троянди потрібно посадити на сонці / Фото Pexels

Коренева паросль

Сортові троянди щеплені на підщепу. І якщо помилитися під час посадки чи вирощування, навколо куща може з'явитися така собі коренева паросль. На підщепі прокидаються бруньки та починають активно рости поряд із сортовими пагонами.

Підщепа завжди сильніша за троянду, тож її пагони потрібно видаляти, щойно вони з'являться.

Хвороби та шкідники

Повноцінно цвістимуть тільки троянди зі здоровим листям, пагонами та кореневою системою. І часто причиною відсутності цвітіння стають саме шкідники чи хвороби. І якщо вам доводилося бачити, як бутони ще на стадії формування вкриваються дивним білим нальотом та відпадають, тоді проблема саме у цьому.

Для того, аби уникнути подібних проблем, періодично кущ потрібно повністю оглядати та перевіряти, чи з ним все гаразд. Раніше ми вже розповідали, що робити, якщо листя троянд починає жовтіти.

Сліпі пагони

Більшість пагонів на рослині мають утворювати квіти. Та за деяких несприятливих умов можуть створитися так звані "сліпі" пагони, і бутони на них не зав'язуються. Ось кілька основних причин їхнього утворення: