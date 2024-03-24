Урожай будет уже в мае: как посеять петрушку и укроп, чтобы они взошли до начала лета

Свежая зелень является такой же необходимостью, как овощи. Она не только полезна, но и способна придать особый вкус многим блюдам. Если вы хотите, чтобы ваша петрушка и укроп уже взошли до начала лета, то стоит всего лишь соблюсти несколько правил.

Посейте петрушку и укроп по нескольким рекомендациям огородников и уже в мае сможете наслаждаться ею в салатах, добавлять в борщ, подливы и другие блюда.

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Опытные огородники советуют быстро браться за посадку этой зелени. На улице снег уже давно сошел, температура воздуха уже длительное время является плюсовой, поэтому вы охотно можете приступать к посеву душистой зелени.

Когда и как сеять петрушку и укроп в открытый грунт

Зелень любит грядку, которая будет хорошо освещаемой и защищенной от сквозняков. Можете выбирать для петрушки и укропа почву, в которой в прошлом году росли огурцы, картофель или капуста. Овощи насытили почву полезными микроэлементами, поэтому урожай зелень даст хороший. Не рекомендуется сажать зелень на ту грядку, где в прошлом году росла морковь и тмин.



Лучшие советы для посева петрушки и укропа / Фото Pexels

Для того, чтобы петрушка и укроп взошли уже в мае, попробуйте придерживаться нескольких рекомендаций.

Семена 0,5 граммов внесите на 1 квадратный метр борозды глубиной 2 сантиметра. Расстояние между ними должно быть 12 сантиметров. Затем полейте водой сверху.

Для того, чтобы они быстрее взошли, растения надо увлажнять утром и вечером. Обязательно следите за сорняками и регулярно их удаляйте, иначе они просто не дадут зелени прорасти.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Дважды подкормите зелень фосфорно-калийным удобрением или воспользуйтесь 50 граммами селитры на 10 квадратных метров почвы.

Когда растение прорастет, очень важно проредить кусты и оставить между ними несколько сантиметров свободного пространства. Затем эту процедуру надо будет повторить через 2 недели. Расстояние между кустами должно быть 7 сантиметров.

Когда сеять петрушку и укроп

Лучше всего зелень сеять в открытый грунт в апреле. В середине весны не будет осадков снега и заморозков. Но вы все равно должны помнить о температуре. Если будет очень холодно, то стоит позаботиться о временном утеплении посева.