Шоколад способен ускорить компостирование до подкормки растений. Чтобы он принес пользу растениям, использовать его можно несколькими способами.

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Эксперт Сара Лоусон говорит, что остатки шоколада – это один из экологического использования удобрения для ваших растений.

Сахар в шоколаде может помочь питать микроорганизмы в компосте, ускоряя процесс разложения. Однако это должно быть умеренное количество, чтобы сохранить сбалансированную компостную смесь,

– отметила Сара Лоусон.

Вам надо смешать немного шоколада с большим количеством воды. В результате у вас должен получиться такой слабый шоколадный "чай", который с помощью сахара повысит микробную активность в почве. Этим раствором подливайте растения на грядке или цветы в саду.



Остатки шоколада можно использовать на огороде / Фото Pexels

Также можно натереть шоколад, чтобы создать тонкий слой мульчи, перемешав его с другими органическими удобрениями. Вы можете повторно использовать один из двух методов, но убедитесь в том, что эти сладости действительно полезно влияют на растения. Важно не переусердствовать и не применять такое шоколадное удобрение слишком часто.