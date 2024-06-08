В холодильнике колбаса может лежать 2 – 3 недели без потери своих потребительских характеристик. Однако на срок хранения влияет несколько факторов, поэтому соответственно эта цифра касается не всех мясных изделий.

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Сколько времени может стоять домашняя колбаса

К примеру, домашняя колбаса, которую вы самостоятельно приготовили или купили, может стоять в холодильнике примерно 3 – 7 дней. После недели времени на ней появляется слизь и неприятный запах. Вы сами могли замечать такое состояние колбасных изделий, особенно, если они стоят в кульках.

Впрочем продолжительность хранения может быть длиннее. На это влияет тип колбасы (вареная, домашняя, сыровяленая), тип оболочки (натуральная или синтетическая), ингредиенты в составе колбасы и температура холодильника. Храните колбасу при температуре от 0 до +4 °C.



Домашняя колбаса может стоять от нескольких дней до нескольких недель / Фото Pexels

Вареная колбаса требует температуры +2...+4 °C и может храниться столько, сколько указано на оболочке производителем. Полукопченые и копченые колбасы можно держать даже при температуре +10°C.

Если оболочка колбасы раскрыта, срок ее хранения сокращается в несколько раз. Если хотите сохранить ее потребительские свойства и понимаете, что не съедите ее полностью за несколько дней – можете смело ставить в морозилку.

Там их следует держать завернутыми в фольгу или в пекарскую бумагу. Вообще держать колбасу в полиэтиленовых пакетах не совсем рекомендуется. В них колбаса теряет влагу и даже существенно меняет свой вкус.