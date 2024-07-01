Сколько времени можно хранить семена: вы будете удивлены

Основные посадки уже завершились, впрочем хозяйки любят хранить семена еще на следующий год или же наоборот выбрасывать, потому что думают, что они уже испорчены. Но оказывается, каждые семена имеют свой срок годности.

Если семена остались неиспользованными после очередного сезона посадки – не спешите избавляться от них. Однако надо понимать, что они требуют особых условий хранения.

Смотрите также Лучший способ мульчировать огурцы в июле: поможет улучшить урожай и почву

Сначала надо узнать срок годности посадочного материала, ведь разные виды сохраняют плодородие в течение разного промежутка времени. На магазинных семенах срок годности указан на упаковке. Также там можно прочитать условия хранения.

Сколько времени можно хранить семена

Большинство видов семян могут храниться при температуре от +10 до +12 градусов. Более высокая температура воздуха приведет к тому, что семена могут прорасти. Дачники также отмечают, что влажность воздуха не должна превышать 50-60%. Высокая влажность может плохо повлиять на семена.

В общем разные культуры имеют разный срок годности. Семена свеклы хранятся дольше – от 6 до 10 лет. Впрочем такой длительный период времени предполагает правильное хранение.



Каждые семена имеют свой срок хранения / Фото Pexels

От 6 до 8 лет могут храниться семена тыквы, дыни, кабачков, патиссонов, арбузов и огурцов. Кукуруза и горох уже немного меньше времени – 5 лет. Семена томатов и редиса еще меньше – 4 года.

4 – 5 лет могут храниться семена баклажанов, белой и краснокочанной капусты, перца, порея. Фасоль, салат, сельдерей и шпинат могут храниться 3 – 4 года. Морковь, пастернак, капуста хранятся только 2 -3 года.