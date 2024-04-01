Выпадение волос – это, к сожалению, неотъемлемая часть их роста и естественного цикла. И знание о том, сколько именно волос может выпасть за день, поможет вам определить, происходят ли какие-то аномалии. Об этом рассказал врач скорой помощи Джо.

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Сколько волос должно выпадать ежедневно

Врач поделился, что в среднем человек может терять от 50 до 100 волосков в день. Это – часть естественного цикла роста волос, который состоит из роста, покоя и выпадения.

Но если вы заметили, что с вашей головы каждый день выпадает более, чем 200 волосинок, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем кожи головы. Большое количество волос, которые выпадают, может быть вызвана большим количеством факторов, которые могут быть совершенно разными: и неправильное питание, и стресс, и болезни кожи головы и даже гормональные изменения.

Поэтому вам нужно очень хорошо понимать, какое количество волос, что может выпадать, является нормой – так вы сможете достаточно внимательно следить за тем, ли ваша кожа головы в норме. Будьте внимательны к изменениям в количестве выпадения волос и не забудьте обратиться к специалисту, если почувствуете проблемы.



Волосы могут выпадать каждый день / Фото Pexels

Но также выпадение волос может зависеть от состояния эндокринной системы, наследственности, влияния окружающей среды и возраста. Важно также состояние вашего здоровья в целом.

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Фаза активного роста у волоса длится примерно 1 – 3 года, и к концу этого времени рост волоса постепенно замедляется, и тогда наступает следующая фаза, которая называется катаген. Она длится всего несколько недель, и тогда начинается стадия покоя. В этот период волос уже не растет, однако крепко держится на голове. Продолжаться он может до нескольких месяцев.