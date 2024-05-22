Какие цветы долго стоят в вазе: полезно узнать всем

Цветы в вазе не только удачно украшают интерьер, но и дарят отличное настроение. В весенне-летнюю пору все буквально витает в цветах, поэтому расскажем, какие виды стоит приобрести, чтобы они простояли как можно дольше.

Если вы обладательница подаренного букета цветов или планируете приобрести их для себя, запомните одно правило – за цветами надо ухаживать: подрезать стебли, менять воду, обрывать поврежденные листья для того, чтобы растения простояли в воде как можно дольше.

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Хризантемы

Эти цветы способны простоять в воде почти месяц. Выбирая букет, присматривайтесь к тем хризантемам, в которых цветки еще не полностью распустились. Таким образом они будут дольше стоять. Воду надо менять через день, а каждых 2 дня подрезать стебли. Также следите за тем, чтобы в воде не было листьев.

Гладиолусы

Красивой и длинные гладиолусы тоже могут простоять в вазе длительное время, впрочем, срезанным цветам нужен особый уход. После того как цветы окажутся дома, их надо поставить на несколько часов в темное место, а уже тогда поместить в вазу с холодной водой. Специалисты говорят, что гладиолусы будут радовать глаз до 10 дней.

Розы

Бутоны роз одинаково роскошно выглядят в вазе или в саду. Для того чтобы цветы простояли до двух недель, им нужен надлежащий уход. Стебли нужно подрезать через день под углом 45 градусов и с такой же периодичностью менять воду. Подойдет холодная, прокипяченная или отфильтрованная вода.

Нельзя держать букет на открытом солнечном свете. Помещая цветы в вазу, следите за тем, чтобы листья не были погружены в воду.



Розы могут стоять до двух недель / Фото Pexels

Герберы

Цветы способны простоять в вазе 10 дней и для этого нужен надлежащий уход. Листья со стеблей надо удалить. Это делается для того, чтобы избежать загнивания в воде. Воду менять надо ежедневно. Она должна быть не холодной, а комнатной температуры.

Стебли стоит покрывать водой до 5 сантиметров. Большее количество жидкости приведет к гниению. Герберы плохо впитывают воду, поэтому на стеблях надо сделать продольный надрез. Чтобы цветы простояли дольше – добавьте таблетку активированного угля.

Лилии

Любоваться лилиями можно до 10 дней. Лилия особый цветок, поскольку на одной ветке может быть сразу несколько бутонов, которые постепенно будут раскрываться. Стебель стоит регулярно подрезать. Листья, которые будут находиться в вазе – удалять, а воду систематически менять, во избежание размножения гнилостных бактерий.



Лилии могут стоять 10 дней / Фото Pexels

Георгины

Перед тем, как поместить георгины в вазу надо сделать косой срез, чтобы избавиться от воздушных пузырьков, закупоривающих их сосуды. Обязательно с цветов надо убрать нижние листья и дезинфицировать воду несколькими крупинками стирального порошка. Если придерживаться этих правил и менять воду ежедневно, цветы простоят 10 дней.

Пионы

Конец мая – именно сезон пионов. Сейчас они активно продаются, поэтому стоит знать, как за ними ухаживать. Стебли надо подрезать под острым углом. Воду менять можно каждые 2 – 3 дня. При выборе букета, выбирайте наполовину распущенные цветы. Тогда они могут простоять даже до двух недель.