Смородина уродится вдвое лучше: подкормите ее в апреле этим средством

Смородина – это замечательный ягодный кустарник, который относительно неприхотлив в уходе и может порадовать внушительным урожаем. Вероятно, это и есть причина, почему он так популярен среди огородников.

Кусты смородины при правильном уходе могут порадовать немалым урожаем – и для этого нужно позаботиться только о правильной подкормке, сообщает 24 Канал. Поэтому учитывайте то, чтобы подобрать правильные удобрения для растений.

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Чем подкормить смородину весной

Почва под кустами, что в течение достаточно длительного времени растут на одном месте, в течение вегетационного периода очень сильно истощается – и в конце концов это, конечно же, может повлиять на урожайность куста. И именно поэтому опытные огородники советуют вовремя и систематически проводить подкормки.

Первую подкормку нужно делать азотом, азотными удобрениями или органикой, которая также богата на этот питательный элемент. Благодаря азоту у смородины гораздо лучше будут расти и побеги, и листья, а ягоды увеличатся в размере.

Подкармливать нужно тогда, когда набухнут почки и распустятся листья. Тогда растворите 2 столовые ложки мочевины в 10 литрах воды, полейте смородину в расчете два ведра раствора на один куст.



Смородину нужно подкормить / Фото Pexels

Коровий перегной растворяют в воде в пропорции 1:10 и вливают по 2 литра под куст. Если вы имеете птичий помет, его также нужно растворить в воде – на этот раз в пропорции 1:15, а после этого полить кусты.

А вот вторая подкормка происходит уже перед цветением смородины – обычно в апреле – мае. На этот раз нужно использовать раствор нитрофоски. 50 граммов средства растворите в 10 литрах воды и полейте участок из расчета одно ведро раствора на куст.

Кстати, весной в уходе нуждается не только смородина, но и другие ягодные кусты. Мы уже рассказывали ранее, как нужно ухаживать за малиной весной.

Во время второй подкормки не помешает также использовать сульфат калия – растворите 10 граммов вещества на литр воды и полейте им кусты.

Также часто для подкормки используют аммиачную селитру – она ускоряет рост смородины и может повысить ее урожайность. Для приготовления удобрения нужно сделать раствор – 1 столовую ложку селитры разводят на литр воды. Раствором нужно полить смородину в сухой день.