Будут ведра урожая: 5 лучших сортов груш, которые стоит посадить

Садоводы любят находить интересные сорта груш и высаживать их на своем участке. Груши улучшают пищеварение и способствуют хорошей работе кишечника, поэтому их нужно также часто добавлять в свой рацион. Если вы хотите посадить в саду вкусные груши, то советуем узнать самые лучшие сорта.

Груша не является сложной в выращивании, поэтому дачники охотно берутся за посадку дерева, пишет 24 Канал. Есть несколько сортов, которые способны принести целые ведра вкусного урожая, поэтому на них следует обратить особое внимание.

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Медовая

Этот позднеспелый сорт груши является достаточно популярным. Главным преимуществом сорта является скороспелость. Первый урожай дачники собирают уже на третий год после посадки. Саженцам не нужен особый уход, поэтому они прекрасно приживаются на новом месте. Плоды груши достаточно крупные и сочные.

Бланка

Плоды этого сорта могут храниться месяцами и за это время становятся даже еще более сочными. Размер фрукта огромный и в некоторых случаях может достичь 800 граммов. Дерево устойчиво к болезням и дает большой урожай.



Сорта груш с замечательным вкусом / Фото Pexels

Клаппа

Летний сорт груши уже в первой половине августа может дать достаточно хороший урожай. Плоды отличаются удлиненной формой и неровной поверхностью. Созревший плод имеет желтый цвет, а та сторона, которая росла к солнцу – красноватый оттенок. Преимуществом сорта Клаппа является ее красивый вид и долгий срок хранения, впрочем плоды достаточно небольшие – всего 250 граммов.

Лесная красавица

Сорт прекрасно плодоносит на любой почве и совсем неприхотлив в уходе. Мякоть плодов является ароматной и идеально подходит для консервирования.

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Вильямс

Этот низкорослый и ранний сорт груш является популярным во всем мире. Дерево известно высокой урожайностью из года в год, а плоды довольно большие, сладкими и с высоким содержанием витаминов.