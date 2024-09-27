Хранить продукты из свинины можно не более, чем 5 суток при температуре от 0 до 6 °С, пишет "Главред". Если же продукты из свинины хранятся в полиамидной оболочке, то срок уже составляет 15 дней.

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Некоторые продукты могут быть упакованы под вакуумом или в газонепроницаемую пленку. Они также могут храниться не дольше, чем 15 дней. А вот нарезанные ломтиками продукты можно хранить не дольше 10 суток.

Сколько времени может лежать сало в холодильнике

Срок хранения сала в холодильнике довольно короткий. Если оно не замороженное, то может стоять всего лишь 3 – 4 дня. Не стоит держать сало на одной тарелке с другими продуктами и превышать температуру хранения +3°C. Лучше всего сало хранить в пищевом пакете, бумаге или пластиковом контейнере.

Но оказывается, что если соблюсти правильную рецептуру, то в специальном рассоле сало может храниться до месяца времени. Впрочем лучше заморозить сало кусочками и извлекать при необходимости.



Свежее сало имеет короткий срок хранения / Фото Pexels

Если вы любите сало, не отказывайте себе в удовольствии полакомиться им, но помните, что в день стоит есть не более 12 граммов сала, то есть 3 кусочка.