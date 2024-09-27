Зберігати продукти зі свинини можна не більше, ніж 5 діб за температури від 0 до 6 °С, пише "Главред". Якщо ж продукти зі свинини зберігаються в поліамідній оболонці, то термін вже складає 15 днів.

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Деякі продукти можуть бути запаковані під вакуумом чи в газонепроникну плівку. Вони також можуть зберігатися не довше, ніж 15 днів. А от нарізані скибочками продукти можна зберігати не довше 10 діб.

Скільки часу може лежати сало в холодильнику

Термін зберігання сала в холодильнику доволі короткий. Якщо воно не заморожене, то може стояти всього лише 3 – 4 дні. Не варто тримати сало на одній тарілці з іншими продуктами та перевищувати температуру зберігання +3°C. Найкраще сало зберігати в харчовому пакеті, папері чи пластиковому контейнері.

Та виявляється, що якщо дотриматися правильної рецептури, то в спеціальному розсолі сало може зберігатися до місяця часу. Втім найкраще заморозити сало шматочками та витягати при необхідності.



Свіже сало має короткий термін зберігання / Фото Pexels

Якщо ви любите сало, не відмовляйте собі в задоволенні поласувати ним, але пам’ятайте, що на день варто їсти не більше 12 грамів сала, тобто 3 шматочки.