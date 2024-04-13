Светлана Фус согласилась с мнением многих, что ужинать нужно за 3 – 4 часа до сна. Последний прием пищи она объяснила тем, что это связано с гормональной системой нашего организма и работой пищеварительной системы.

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По словам диетолога, в вечернее время у нас должны активизироваться "ночные гормоны": мелатонин и соматотропный гормон, которые запускают использование организмом запасов жира на энергетические нужды.

Такая слаженная работа гормонов возможна лишь тогда, когда мы соблюдаем режим питания и сна. Спать важно ложиться в тот день, когда мы проснулись. Оптимальное время для сна – 23 часа вечера.

Согласно циркадным ритмам, поджелудочная железа должна снижать свою активность не позднее 21:00 (уровень инсулина, который выделился на последний прием пищи должен плавно снизиться и нормализовать количество глюкозы в крови),

– отметила Светлана Фус.

Она добавила, что на переваривание нужно 3 – 4 часа, в зависимости от того, что именно вы ели вечером, а это означает, что ужин последний раз вы должны принимать в 19 или 20 часов вечера, то есть за несколько часов до сна. Это касается не только тех кто худеет, но и всех людей.

Что съесть на ужин

Ужин должен быть сытным и комфортным для желудочно-кишечного тракта, поэтому проследите, что ваш организм лучше принимает в вечернее время суток.



"По классике жанра на ужин я рекомендую белок + овощи. Белок нужно выбирать более легкоусвояемый – рыбу, мясо птицы, яйца. Если после употребления сырых овощей на ужин чувствуете дискомфорт в желудке или кишечнике и появляется чувство голода, овощи лучше использовать приготовленные (на пару или тушеные/запеченные)", – рекомендует Светлана Фус.

А еще не забывайте о жирах. Добавляйте кашу или цельнозерновой хлеб (около 50 граммов). Выбирайте крупы с низким гликемическим индексом: гречка, киноа.