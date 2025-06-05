Эти 4 многолетних растения почти не нуждаются в солнечном свете: можно сажать их в тени

Почти в каждом саду или дворе найдется участок в тени, и многие садоводы ломают голову над тем, что же там можно высадить. К счастью, есть несколько растений, которые почти не нуждаются в солнце для активного роста.

Если вам не повезло, и ваш двор или сад не получает достаточно много солнца днем, это не значит, что вы должны отказаться от идеи цветов и кустарников, цветущих целый сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Главное – правильно подобрать растения.

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Гортензии

Если вы ищете красочную, тенелюбивое многолетнее растение, тогда гортензия – лучший выбор. Это замечательное растение мгновенно украсит любой сад, и эти нежные цветы могут добавить цветов к каждой клумбе.

Гортензии нуждаются в тени и влаге, поэтому место у деревьев или стен домов будет для них лучшим.

Кстати, ранее мы делились советами относительно того, что нужно делать, чтобы петунии цвели все лето без перерыва.

Хосты

Если вы хотите высадить лиственные растения, что создадут некий "ковер" возле вашего дома или под деревьями, вы можете посадить хосты. Еще одно преимущество этих растений заключается в том, что существует немало видов: красочные, пестрые, разных размеров или однотонные – вы можете выбрать те, что вам больше нравится.

Кроме того, эти растения практически не требуют ухода – они чрезвычайно выносливы, и если посадить их в правильном месте, они могут вырастать снова и снова десятилетиями.



Хосты можно выращивать в тени / Фото Pexels

Папоротники

Большинство людей считают папоротник комнатным растением, однако они не хуже будут расти и в саду. Главное – подобрать для них влажный и тенистый участок. Они также чрезвычайно неприхотливы и будут расти практически в любой почве.

Камелии

Если вы имеете большой затененный участок, вы можете рассмотреть для посадки растения камелии – они могут достигать достаточно впечатляющей высоты, и порадуют не только красивыми листьями и формой, но и цветением.