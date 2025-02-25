Кофейный рынок демонстрирует рост интереса к напитку, который уже выходит за рамки обычного потребления, пишет 24 Канал. Потребители все чаще выбирают для себя зерна с ферм, придерживающихся экологических стандартов.

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Кроме качественных напитков, кофеманы ищут уникальный опыт и новые впечатления в кофейнях, а для дома выбирают современное оборудование для приготовления напитков.

В чайной индустрии популярность приобретают фермерские редкие сорта и возвращение к традициям чайных церемоний. Сейчас стали достаточно распространенными чайные пространства, в которых можно не только выпить ароматный напиток, но и побывать на церемонии и дегустации.

Вместе с украинским производителем кофе Gemini окунемся в инновации в современной кофейной и чайной индустрии и расскажем о новых открытиях и тенденциях.

Экологичность производства – как производители адаптируются к требованиям экологичности и устойчивого развития

С каждым годом производство кофе подвергается значительным изменениям, а экологическое сознание становится каждый раз важнее для общества. С помощью новейших технологий удается создавать экологически чистый кофе, который способствует сохранению окружающей среды и удовлетворяет высокие стандарты качества. Производители внедряют инновационные решения, которые минимизируют влияние на окружающую среду.

Экоосознанность в современном мире является достаточно популярной. Кофейный рынок не отстает от тенденций, поэтому внедрил концепцию устойчивого развития, поскольку экоэтика теперь повышает конкурентоспособность компаний по производству кофе.

Традиционные методы выращивания кофе могут негативно влиять на окружающую среду. Чтобы не приводить к вырубке лесов, деградации почв и загрязнения воды, производство кофе делают экологически чистым и устойчивым.

Теперь популярным является органическое выращивание, которое борется с вредителями естественными методами с использованием натуральных удобрений. Такой экологически чистый кофе без пестицидов и гербицидов пользуется большим спросом среди потребителей.

Для сохранения биоразнообразия появляются даже теневые плантации, которые высаживают кофейные деревья под тенью других растений. Кроме того, фермеры также внедряют минимизацию использования воды при мытье кофейных зерен. Многие кофейных плантаций установили солнечные панели для генерации электроэнергии. Это позволяет уменьшить выбросы парниковых газов, чтобы сделать производство более экологичным.

Новое полезное применение предоставляют даже отходам. Некоторые фермы делают из кофейных отходов, оставшейся, биоудобрения.Оно содержит полезные микроэлементы, которые улучшают почву и стимулируют рост растений.

Остатки кофе также используют в косметических, бытовых и садовых целях. Из гущи делают скрабы для тела, ее используют для устранения запахов в быту, а садоводы добавляют ее для улучшения качества растительности.



Кофейная гуща является удобрением для растений / Фото Shutterstock

Известные компании также приобщаются к сохранению окружающей среды. К примеру, швейцарская торговая марка Nespresso запустила программу по переработке использованных алюминиевых капсул. Это позволяет не только уменьшить отходы, но и сохранить природные ресурсы.

Не отстает от экологического производства чайная индустрия. Органический чай уже завоевывает популярность на мировом рынке. Производят его на небольших плантациях без использования пестицидов, усилителей роста или химических средств. Такие фермы отличаются биоразнообразием, благодаря чему готовый продукт имеет необычный вкус и аромат.

Пакуют чай в биоразлагаемые материалы, а экологический способ производства подтверждается маркировкой Rainforest Alliance и Organic, которое соответствует экологическим стандартам и означает, что чай выращивался в чистой местности с бережным отношением к природе и экосистеме.

Благодаря такому внедрению экологических технологий, производители кофе и чая сохраняют природу и повышают качество продукции, что соответствует запросам современных потребителей.

Кроме качественного производства, они стремятся уже большего, чем просто классический эспрессо и черный чай. Поскольку культура потребления напитков стремительно развивается, то вместе с этим растут и запросы потребителей. Они хотят экспериментов и вкусовых ощущений, чтобы выразить свой стиль и предпочтения даже в чашке чая или кофе.

Новые продукты – оригинальные кофейные и чайные напитки, появляющиеся на рынке

Современные напитки являются уникальными и разнообразными. Люди имеют выбор выбрать кофе с несколькими видами растительного молока, попробовать японскую матча или попробовать напиток холодного заваривания. Большинство трендовых кофейных и чайных напитков стали популярными из-за влияния социальных сетей.

Фото или видео с аппетитным кофе и чаем вызывает у других пользователей интерес, поэтому дальше срабатывает эффект как с дубайским шоколадом – такие интересные напитки как матча-лате, пузырьковый чай (азиатский сладкий чай с тапиокой) или фильтр-кофе, большинство хотят попробовать, чтобы оставаться в тренде.

Также многим нравится персонализация, когда напитки можно создавать "под себя" – выбирать степень обжарки зерен, способ заваривания и добавления специй. Чтобы удовлетворить современных потребителей, на рынке каждый раз появляются оригинальные кофейные и чайные напитки, которые становятся трендовыми. Кстати, кофе с корицей каждый четверг – достаточно интересная современная тенденция, особенно среди молодежи.

Что касается оригинальных кофейных напитков, то сегодня популярность приобрела ферментированный кофе. Говорится о кофе анаэробного способа обработки. Благодаря тому, что зерна проходят дополнительную ферментацию, это придает ему новые оттенки вкуса.

Актуальным является нитро-кофе холодного заваривания. В его состав входит натуральный кофе, вода и азот, который придает напитку нежную кремовую текстуру.



Кофе холодного заваривания нашел множество ценителей / Фото Unsplash

Сторонники здорового образа жизни могут насладиться протеиновым кофе, который обогащен белком. Такой напиток является полезным перед тренировкой, хорошо заряжает энергией и уменьшает боль в мышцах.

На украинском рынке еще не совсем приобрела популярность кофе с адаптогенами, впрочем в узких кругах сторонников этого напитка она является достаточно востребованной. Адаптогены – это лекарственные растения, которые повышают физическую и умственную работоспособность и стрессоустойчивость. Добавление к кофе адаптогенных трав позволяет улучшить уровень энергии и выносливости.

Новинки в мире чая также активно развиваются. Современные потребители ищут новые впечатления, поэтому производители экспериментируют со вкусами, делая напитки интересными и доступными.

Вот, к примеру, несколько интересных оригинальных чайных напитков, которые дарят поклонникам уникальные вкусы.

Достаточно модным является гречишный чай, который изготавливается из молодых зерен татарской гречихи. Его особенность заключается в том, что напиток укрепляет память, улучшает качество сна, успокаивает, помогает бороться со стрессом и очищает организм от накопленных токсинов.

Пузырьковый чай (Bubble Tea) готовится путем смешивания чая с молоком и фруктовым соком. Изюминкой является добавление жемчужин тапиоки – мягких желатиновых шариков, изготовленных из натурального крахмала, получают из корня маниоки. Пузырьковый чай пришел к нам из Азии и уже завоевал внимание многих потребителей.



Пузырьковый чай имеет довольно интересный вкус / Фото Shutterstock

Последние несколько лет популярной является комбуча – газированный кисло-сладкий напиток, основными ингредиентами которого являются чайный гриб (состоит из дрожжей и бактерий), сахар и чай. Смесь определенное время проходит ферментацию, за период которой в напитке появляются бактерии и кислоты. Именно эта ферментация придает напитку шипучести и свежести.

Еще одним интересным напитком является чай каскара из высушенной кожуры кофейных ягод, которые остаются после извлечения зерен для приготовления кофе. Напиток имеет легкий, сладковатый вкус с фруктовыми нотками. Использование кожуры кофейных ягод для приготовления каскары уменьшает количество отходов кофейной индустрии, что делает этот напиток экологически чистым продуктом.

Тренды в мире кофе и чая позволяют не только насладиться уникальными напитками в кафе, но и насладиться ими дома благодаря гаджетам и оборудованию для их приготовления.

Технологии для потребителей – новейшие гаджеты и оборудование для приготовления кофе и чая дома

С помощью современных технологий процесс приготовления дома чая или кофе может быть не только проще, но и профессиональнее. Производители предлагают потребителям гаджеты, которые помогают сэкономить время и сделать напиток таким же вкусным, как в кафе.

"Кофеманы" не только с внимательностью подходят к выбору зерен и сортов, но и особое внимание обращают на новейшие гаджеты для приготовления кофе. Любители "кофе из аппарата" уже знакомы с популярными кофейными машинами. Одними из самых популярных девайсов являются рожковые, капсульные и автоматические устройства.

Рожковые подойдут сторонникам традиционного подхода к приготовлению кофе. Такая машина готовит эспрессо и может иметь паровую трубку для взбивания молока. Капсульные подойдут тем, кто ценит скорость и простоту, а автоматические – для сторонников простоты, но с большим выбором кофейных напитков.

В то же время новейшие гаджеты дают возможность еще больше углубиться в кофейную современную культуру. На рынке уже представлено несколько гаджетов, которые делают процесс приготовления кофе интересным и уникальным.

Смарткавоварка – ее особенность заключается в том, что девайс можно подключить к смартфону и управлять процессом заваривания через мобильное приложение, которое позволяет выбрать параметры помола, температуру и крепость напитка.



Управлять кофеваркой можно с помощью телефона / Фото Shutterstock

Кофеварка с искусственным интеллектом – настоящий помощник на кухне, поскольку автоматически подстраивается под нужды пользователя и создает индивидуальные рецепты напитков.

Портативные эспрессо-машины компактные для приготовления кофе без электричества, поэтому очень удобны в путешествиях.

Кофеварки со встроенным взбивателем пены – идеальное устройство для тех, кто обожает капучино или латте, поскольку девайс автоматически создает молочную пену для напитков.

Чай теперь тоже можно заваривать благодаря нескольким интересным инновационным устройствам, которые гораздо лучше автоматизируют процесс, открывая новые возможности для наслаждения любимым напитком.

Смартчайник с регулировкой температуры является настоящей находкой, поскольку позволяет выбрать точную температуру для каждого вида чая. Зеленый, черный, травяной чай или улун готовятся при разных температурах.

Чайные станции позволяют гостям почувствовать домашний уют, когда они находятся в отелях. Благодаря такому оборудованию можно выпить чашку чая в номере еще перед завтраком или вечером перед сном.

Капсульные чайные машины являются аналогом капсульных кофемашин, которые готовят чаи разных видов и вкусов.

Чайники с функцией сохранения температуры способны поддерживать температуру воды для заваривания в течение нескольких часов.

Теперь благодаря таким современным технологиям каждый сможет почувствовать себя баристой или титистером у себя дома. Компания Gemini всегда в курсе современных трендов и предлагает инновационные решения для любителей кофе и чая.