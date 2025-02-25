Кавовий ринок демонструє зростання інтересу до напою, який вже виходить за рамки звичайного споживання, пише 24 Канал. Споживачі все частіше обирають для себе зерна з ферм, що дотримуються екологічних стандартів.

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Окрім якісних напоїв, кавомани шукають унікальний досвід та нові враження у кав'ярнях, а для дому обирають сучасне обладнання для приготування напоїв.

У чайній індустрії популярність здобувають фермерські рідкісні сорти та повернення до традицій чайних церемоній. Зараз стали досить розповсюдженими чайні простори, в яких можна не лише випити ароматний напій, але й побувати на церемонії та дегустації.

Разом з українським виробником кави Gemini зануримося в інновації в сучасній кавовій та чайній індустрії та розповімо про нові відкриття й тенденції.

Екологічність виробництва – як виробники адаптуються до вимог екологічності та сталого розвитку

З кожним роком виробництво кави піддається значним змінам, а екологічна свідомість стає щоразу важливішою для суспільства. За допомогою новітніх технологій вдається створювати екологічно чисту каву, яка сприяє збереженню навколишнього середовища та задовольняє високі стандарти якості. Виробники впроваджують інноваційні рішення, які мінімізують вплив на довкілля.

Екоусвідомленість у сучасному світі є досить популярною. Кавовий ринок не відстає від тенденцій, тому впровадив концепцію сталого розвитку, оскільки екоетика тепер підвищує конкурентоспроможність компаній з виробництва кави.

Традиційні методи вирощування кави можуть негативно впливати на навколишнє середовище. Щоб не призводити до вирубки лісів, деградації ґрунтів та забруднення води, виробництво кави роблять екологічно чистим та стійким.

Тепер популярним є органічне вирощування, яке бореться зі шкідниками природними методами з використанням натуральних добрив. Така екологічно чиста кава без пестицидів та гербіцидів має більший попит серед споживачів.

Для збереження біорізноманіття з'являються навіть тіньові плантації, які висаджують кавові дерева під тінню інших рослин. Окрім того, фермери також впроваджують мінімізацію використання води при митті кавових зерен. Чимало кавових плантацій встановили сонячні панелі для генерації електроенергії. Це дозволяє зменшити викиди парникових газів, щоб зробити виробництво екологічнішим.

Нове корисне застосування надають навіть відходам. Деякі ферми роблять з кавових відходів, що залишилася, біоудобрення.Воно містить корисні мікроелементи, які покращують ґрунт та стимулюють ріст рослин.

Залишки кави також використовують в косметичних, побутових та садових цілях. З гущі роблять скраби для тіла, її використовують для усунення запахів у побуті, а садівники додають її для покращення якості рослинності.



Кавова гуща є добривом для рослин / Фото Shutterstock

Відомі компанії також долучаються до збереження навколишнього середовища. До прикладу, швейцарська торгова марка Nespresso запустила програму з переробки використаних алюмінієвих капсул. Це дозволяє не лише зменшити відходи, але й зберегти природні ресурси.

Не відстає від екологічного виробництва чайна індустрія. Органічний чай вже завойовує популярність на світовому ринку. Виробляють його на невеличких плантаціях без використання пестицидів, підсилювачів росту чи хімічних засобів. Такі ферми відрізняються біорізноманіттям, завдяки чому готовий продукт має незвичайний смак та аромат.

Пакують чай в біорозкладні матеріали, а екологічний спосіб виробництва підтверджується маркуванням Rainforest Alliance та Organic, яке відповідає екологічним стандартам й означає, що чай вирощувався у чистій місцевості з бережним ставленням до природи та екосистеми.

Завдяки такому впровадженню екологічних технологій, виробники кави та чаю зберігають природу й підвищують якість продукції, що відповідає запитам сучасних споживачів.

Окрім якісного виробництва, вони прагнуть вже більшого, ніж просто класичний еспресо та чорний чай. Позаяк культура споживання напоїв стрімко розвивається, то разом з цим ростуть і запити споживачів. Вони хочуть експериментів та смакових відчуттів, щоб виразити свій стиль та вподобання навіть у чашці чаю чи кави.

Нові продукти – оригінальні кавові та чайні напої, що з'являються на ринку

Сучасні напої є унікальними та різноманітними. Люди мають вибір обрати каву з кількома видами рослинного молока, скуштувати японську матчу чи спробувати напій холодного заварювання. Більшість трендових кавових та чайних напоїв стали популярними через вплив соціальних мереж.

Фото чи відео з апетитною кавою та чаєм викликає в інших користувачів інтерес, тому далі спрацьовує ефект як з дубайським шоколадом – такі цікаві напої як матча-лате, бульбашковий чай (азійський солодкий чай з тапіокою) чи фільтр-каву, більшість хочуть спробувати, щоб залишатися в тренді.

Також багатьом подобається персоналізація, коли напої можна створювати "під себе" – обирати ступінь обсмажування зерен, спосіб заварювання й додавання спецій. Щоб задовольнити сучасних споживачів, на ринку щоразу з'являються оригінальні кавові та чайні напої, які стають трендовими. До речі, кава з корицею щочетверга – досить цікава сучасна тенденція, особливо серед молоді.

Щодо оригінальних кавових напоїв, то на сьогодні популярності набула ферментована кава. Мовиться про каву анаеробного способу обробки. Завдяки тому, що зерна проходять додаткову ферментацію, це додає їй нових відтінків смаку.

Актуальною є нітро-кава холодного заварювання. До її складу входить натуральна кава, вода та азот, який надає напою ніжної кремової текстури.



Кава холодного заварювання віднайшла безліч поціновувачів / Фото Unsplash

Прихильники здорового способу життя можуть насолодитися протеїновою кавою, яка збагачена білком. Такий напій є корисним перед тренуванням, добре заряджає енергією та зменшує біль у м'язах.

На українському ринку ще не зовсім набула популярності кава з адаптогенами, втім у вузьких колах прихильників цього напою вона є досить затребуваною. Адаптогени – це лікарські рослини, які підвищують фізичну та розумову працездатність та стресостійкість. Додавання до кави адаптогенних трав дозволяє покращити рівень енергії та витривалості.

Новинки у світі чаю також активно розвиваються. Сучасні споживачі шукають нові враження, тому виробники експериментують зі смаками, роблячи напої цікавішими й доступнішими.

Ось, до прикладу, кілька цікавих оригінальних чайних напоїв, які дарують прихильникам унікальні смаки.

Досить модним є гречаний чай, який виготовляється з молодих зерен татарської гречки. Його особливість полягає в тому, що напій зміцнює пам'ять, покращує якість сну, заспокоює, допомагає боротися зі стресом та очищає організм від накопичених токсинів.

Бульбашковий чай (Bubble Tea) готується шляхом змішування чаю з молоком та фруктовим соком. Родзинкою є додавання перлин тапіоки – м'яких желатинових кульок, які виготовлені з натурального крохмалю, що отримують з кореня маніоки. Бульбашковий чай прийшов до нас з Азії та вже завоював увагу багатьох споживачів.



Бульбашковий чай має досить цікавий смак / Фото Shutterstock

Останні кілька років популярною є комбуча – газований кисло-солодкий напій, основними інгредієнтами якого є чайний гриб (складається з дріжджів та бактерій), цукор та чай. Суміш певний час проходить ферментацію, за період якої в напої з'являються бактерії та кислоти. Саме ця ферментація надає напою шипучості та свіжості.

Ще одним цікавим напоєм є чай каскара з висушеної шкірки кавових ягід, які залишаються після вилучення зерен для приготування кави. Напій має легкий, солодкуватий смак з фруктовими нотками. Використання шкірки кавових ягід для приготування каскари зменшує кількість відходів кавової індустрії, що робить цей напій екологічно чистим продуктом.

Тренди у світі кави та чаю дозволяють не лише насолодитися унікальними напоями в кав'ярні, але й посмакувати ними вдома завдяки гаджетам та обладнанням для їхнього приготування.

Технології для споживачів – новітні гаджети та обладнання для приготування кави та чаю вдома

За допомогою сучасних технологій процес приготування вдома чаю чи кави може бути не лише простішим, але й професійнішим. Виробники пропонують споживачам гаджети, які допомагають зекономити час та зробити напій таким же смачним, як у кав'ярні.

"Кавоголіки" не лише з уважністю підходять до вибору зерен й сортів, але й особливу увагу звертають на новітні гаджети для приготування кави. Поціновувачі "кави з апарату" вже знайомі з популярними кавовими машинами. Одними з найпопулярніших девайсів є ріжкові, капсульні та автоматичні пристрої.

Ріжкові підійдуть прихильникам традиційного підходу до приготування кави. Така машина готує еспресо і може мати парову трубку для збиття молока. Капсульні підійдуть тим, хто цінує швидкість і простоту, а автоматичні – для прихильників простоти, але з великим вибором кавових напоїв.

Водночас новітні гаджети дають можливість ще більше заглибитися в кавову сучасну культуру. На ринку вже представлено кілька гаджетів, які роблять процес приготування кави цікавим та унікальним.

Смарткавоварка – її особливість полягає в тому, що девайс можна під'єднати до смартфона й керувати процесом заварювання через мобільний застосунок, який дозволяє обрати параметри помелу, температуру та міцність напою.



Керувати кавоваркою можна за допомогою телефона / Фото Shutterstock

Кавоварка зі штучним інтелектом – справжній помічник на кухні, оскільки автоматично підлаштовується під потреби користувача й створює індивідуальні рецепти напоїв.

Портативні еспресо-машини компактні для приготування кави без електрики, тому дуже зручні в подорожах.

Кавоварки з вбудованим пінозбивачем – ідеальний пристрій для тих, хто обожнює капучино чи лате, оскільки девайс автоматично створює молочну піну для напоїв.

Чай тепер теж можна заварювати завдяки кільком цікавим інноваційним пристроям, які набагато краще автоматизовують процес, відкриваючи нові можливості для насолоджування улюбленим напоєм.

Смартчайник з регулюванням температури є справжньою знахідкою, оскільки дозволяє обрати точну температуру для кожного виду чаю. Зелений, чорний, трав'яний чай чи улун готуються при різних температурах.

Чайні станції дозволяють гостям відчути домашній затишок, коли вони перебувають в готелях. Завдяки такому обладнанню можна випити чашку чаю в номері ще перед сніданком чи ввечері перед сном.

Капсульні чайні машини є аналогом капсульних кавоварок, які готують чаї різних видів та смаків.

Чайники з функцією збереження температури здатні підтримувати температуру води для заварювання впродовж кількох годин.

Тепер завдяки таким сучасним технологіям кожен зможе відчути себе баристою чи тітістером у себе вдома. Компанія Gemini завжди в курсі сучасних трендів та пропонує інноваційні рішення для любителів кави та чаю.