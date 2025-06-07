Чем нельзя украшать дом на Зеленые праздники: избегайте этих 3 деревьев

В воскресенье, 8 июня, в Украине отмечают Троицу. На Зеленые праздники, как принято говорить в народе, традиционно украшают дом зеленью, впрочем не все растения можно использовать, поскольку некоторые из них не подходят.

День Святой Троицы завершает пасхальный цикл праздников, пишет 24 Канал. На один из 12 важнейших христианских праздников принято украшать дом. Зелень прибивают не только к дому, но и к воротам и заборам. Чаще всего украшают дом липой, однако использовать можно и другую зелень.

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Среди многих растений стоит обратить на 3 дерева, ветвями которых не стоит украшать дом на Зеленые праздники.

Осина

По легенде, именно на осине повесился Иуда. Кроме того, из осины был сделан крест, на котором распяли Иисуса Христа. Дерево имеет плохую энергетику, которая может притянуть в жизнь семьи ссоры и проблемы, поэтому и Зеленые праздники ветви осины не стоит использовать.



3 вида деревьев, которыми нельзя украшать дом / Фото Pexels

Верба

На Троицу нельзя ломать ветви ивы и украшать ими дом. В целом дерево считается светлым и несет положительную энергетику, однако веточки ивы все несли в церковь на Вербное воскресенье, поэтому ее больше нельзя ломать.

Кстати! Недавно мы рассказали, правда ли, что дуб чаще всего притягивает молнию. Больше информации читайте в материале.

Хвойное дерево

Наши предки использовали ветви хвойных деревьев, когда прощались с покойником, поэтому эти деревья окутаны несколько не совсем хорошей энергетикой. Не стоит ветви ели, сосны или лиственницы вешать возле дома, чтобы не привлечь в жизнь плохие события.