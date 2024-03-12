Самой частой причиной затхлости является недостаточно высохшая одежда после стирки. Кроме того, этот запах еще и перейдет на другую одежду. Если вы не смотрели к одежде длительное время, то на ней вполне может быть даже плесень.

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Но самой распространенной проблемой является банальная сырость в квартире. Сырая комната впитывает в себя влагу, поэтому вещи начинают плохо пахнуть.

Как убрать затхлый запах из шкафа

Если вещи просто залежались в шкафу, то повытирайте полки влажной тряпкой и дайте им хорошо высохнуть. Впрочем этот метод может не помочь, поэтому надо прибегать к проверенным способам.

Мешочки с солью

В бинт или марлю насыпьте соли и крепко завяжите. Важно, чтобы из этого мешочка не высыпалась соль. Поставьте их ближе к задней стенке шкафа. Соль будет впитывать влагу, поэтому вам надо будет только их менять.



Эти советы помогут избавиться от плохого запаха в шкафу / Фото Pexels

Чайный пакетик

Пакетик чая способен не только впитать влагу, но и придать шкафу приятный аромат. Меняйте их раз в неделю для эффективного результата.

Сода

Столовую ложку соды разведите в стакане воды. Смочите раствором тряпку и протрите стенки и полки шкафа, затем все протрите сухими салфетками.

Активированный уголь

От плохого запаха в шкафу поможет аптечное средство. Несколько таблеток заверните в марлю и поставьте в угол шкафа. Активированный уголь устраняет неприятный аромат.

Брусочки мыла

Если хотите, чтобы шкаф всегда имел хороший запах, просто заверните в бинт любимое мыло или несколько старых брусочков. Хороший аромат будет сохраняться в шкафу длительный период.