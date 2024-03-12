Найчастішою причиною затхлості є недостатньо висохлий одяг після прання. Окрім того, цей запах ще й перейде на інше вбрання. Якщо ви не дивилися до одягу тривалий час, то на ньому цілком може бути навіть цвіль.

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Та найпоширенішою проблемою є банальна вогкість в квартирі. Сира кімната вбирає в себе вологу, тому речі починають погано пахнути.

Як прибрати затхлий запах з шафи

Якщо речі просто залежалися в шафі, то повитирайте полиці вологою ганчіркою та дайте їм добре висохнути. Втім, цей метод може не допомогти, тому треба вдаватися до перевірених способів.

Мішечки з сіллю

У бинт чи марлю насипте солі та міцно зав’яжіть. Важливо, щоб з цього мішечка не висипалася сіль. Поставте їх ближче до задньої стінки шафи. Сіль буде вбирати вологу, тому вам треба буде лише їх змінювати.



Ці поради допоможуть позбутися поганого запаху в шафі / Фото Pexels

Чайний пакетик

Пакетик чаю здатен не лише увібрати вологу, але й надати шафі приємного аромату. Міняйте їх раз на тиждень для ефективного результату.

Сода

Столову ложку соди розведіть в склянці води. Змочіть розчином ганчірку та повитирайте стінки й полиці шафи, потім все протріть сухими серветками.

Активоване вугілля

Від поганого запаху в шафі допоможе аптечний засіб. Кілька таблеток загорніть у марлю та поставте в куток шафи. Активоване вугілля усуває неприємний аромат.

Брусочки мила

Якщо хочете, щоб шафа завжди мала гарний запах, просто загорніть в бинт улюблене мило чи кілька старих брусочків. Гарний аромат буде зберігатися в шафі тривалий період.