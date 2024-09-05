Кажется, что когда краска оказывается на наряде, его уже просто невозможно спасти. Чаще всего с одежды не удаляется засохшая краска, поскольку лакокрасочные материалы и изобретены для того, чтобы несмотря ни на что оставаться на поверхности.

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Чтобы отстирать краску надо применить нестандартные решения и действовать быстро, как только обнаружили пятно на одежде. Избавиться от краски можно несколькими способами: когда она свежая и небольшая по размеру. Легче вывести краску с джинсового материала или плащевки.

Очень трудно будет справиться с выведением краски на основе алкадной эмали, которой красят скамейки. Даже сильные растворители с этим не могут справиться.



Краску с одежды можно вывести / Фото Pexels

Чем вывести краску с одежды

Алкидные растворители

Они помогают избавиться от сложных пятен, однако растворители являются очень агрессивными и могут испортить ткань довольно сильно.

Масло

Растительное масло иногда имеет хороший эффект против пятен, поэтому можете воспользоваться им. Однако специалисты говорят, что трудно дается выведение масляного пятна.

Средства для удаления пятен

В бытовых магазинах можно найти специальные средства для выведения пятен, однако их надо использовать только в тех случаях, когда пятно не засохло.

Как вывести пятно быстро и действенно

Запомните, что пятно надо выводить еще до того, как оно засохнет. Каплю краски на одежде надо сразу промыть водой и даже замочить в ней, чтобы вывести краску с ткани.

Далее ткань надо тщательно потереть, иначе пятно может еще больше раствориться. Если пятно очень сильное и вывести его почти невозможно, тогда приобретите в магазине специальные нашивки на одежду.