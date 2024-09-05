Здається, що коли фарба опиняється на вбранні, його вже просто неможливо врятувати. Найчастіше з одягу не видаляється засохла фарба, оскільки лакофарбні матеріали й винайдені для того, щоб попри все залишатися на поверхні.

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Щоб відіпрати фарбу треба застосувати нестандартні рішення та діяти швидко, як тільки виявили пляму на одязі. Позбутися від фарби можна кількома способами: коли вона свіжа та невелика за розміром. Легше вивести фарбу з джинсового матеріалу чи плащівки.

Дуже важко буде впоратися з виведенням фарби на основі алкадної емалі, якою фарбують лавки. Навіть сильні розчинники з цим не можуть впоратися.



Фарбу з одягу можна вивести / Фото Pexels

Чим вивести фарбу з одягу

Алкідні розчинники

Вони допомагають позбутися від складних плям, однак розчинники є дуже агресивними і можуть зіпсувати тканину доволі сильно.

Олія

Рослинна олія часом має гарний ефект проти плям, тому можете скористатися нею. Однак фахівці кажуть, що важко дається виведення масляної плями.

Засоби для видалення плям

У побутових магазинах можна знайти спеціальні засоби для виведення плям, однак їх треба використовувати лише у тих випадках, коли пляма не засохла.

Як вивести пляму швидко та дієво

Запам’ятайте, що пляму треба виводити ще до того, як вона засохне. Краплю фарби на одязі треба одразу промити водою та навіть замочити в ній, щоб вивести фарбу з тканини.

Далі тканину треба ретельно потерти, інакше пляма може ще більше розчинитися. Якщо пляма дуже сильна і вивести її майже неможливо, тоді придбайте в магазині спеціальні нашивки на одяг.