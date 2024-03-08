Также черная плесень может появиться на откосах металлопластиковых окон. Она не только наносит вред стенам и потолку, но и плохо влияет на здоровье, поэтому ее обязательно надо уничтожать.

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Как избавиться от грибка на металлопластиковых окнах

Самый легкий способ – это отчистить поверхность с помощью тряпки. Но если у вас есть лампа с УФ-излучением, то стоит ее использовать для тех мест, где окна были поражены грибком.

Участки с плесенью можно обработать фунгицидами или смочить места поражения перекисью водорода, уксусом, спиртом или борной кислотой.

Как избавиться от грибка на откосах

Пластиковые откосы надо снять и обработать фунгицидом. Щели заделайте монтажной пеной, просушите и заложите откосы на место.

Если же плесень появилась на откосах из гипсокартона, то старые лучше выбросить и приобрести новые, а места поражения предварительно обработать фунгицидом.

Общие рекомендации против плесени

Если плесень появилась не только на окнах, но и на стене, подоконнике и балконе, то воспользуйтесь несколькими методами удаления.

Растворите в воде медный купорос (50 граммов на 5 литров). Раствором обработайте поверхности, тогда хорошо смойте. Также смешайте в равных пропорциях хлорный раствор с водой. Этот метод помогает и способен устранить грибок.

В стакане воды растворите 1 чайную ложку пищевой соды. Протрите проблемные места губкой и смойте водой через 20 минут.

Пропитайте тряпку уксусом, обработайте ею пораженные места, оставьте на несколько часов, а затем смойте водой. То же самое можно повторить с перекисью водорода, но будьте осмотрительными, поскольку он имеет эффект отбеливания.