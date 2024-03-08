Також чорна цвіль може з’явитися на укосах металопластикових вікон. Вона не лише завдає шкоди стінам та стелі, але й погано впливає на здоров’я, тому її обов’язково треба знищувати.

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Як позбутися грибка на металопластикових вікнах

Найлегший спосіб – це відчистити поверхню за допомогою ганчірки. Та якщо у вас є лампа з УФ-випромінюванням, то варто її використати для тих місць, де вікна були уражені грибком.

Ділянки з цвіллю також можна обробити фунгіцидами чи змочити місця ураження перекисом водню, оцтом, спиртом чи борною кислотою.

Як позбутися грибка на укосах

Пластикові укоси треба зняти та обробити фунгіцидом. Щілини закладіть монтажною піною, просушіть та закладіть укоси на місце.

Якщо ж цвіль з’явилася на укосах з гіпсокартону, то старі краще викинути та придбати нові, а місця ураження попередньо обробити фунгіцидом.

Загальні рекомендації проти цвілі

Якщо цвіль з’явилася не лише на вікнах, але й на стіні, підвіконні та балконі, то скористайтеся кількома методами видалення.

Розчиніть у воді мідний купорос (50 грамів на 5 літрів). Розчином обробіть поверхні, тоді добре змийте. Також змішайте у рівних пропорціях хлорний розчин з водою. Цей метод помічний та здатен усунути грибок.

У склянці води розчиніть 1 чайну ложку харчової соди. Протріть проблемні місця губкою та змийте водою через 20 хвилин.

Просочіть ганчірку оцтом, обробіть нею уражені місця, залишіть на кілька годин, а потім змийте водою. Те саме можна повторити з перекисом водню, але будьте обачними, оскільки він має ефект відбілювання.