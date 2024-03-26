Не выбрасывайте остатки завтрака: они помогут цветам зацвести в саду

Опытные садоводы постоянно "колдуют" над цветами и ищут различные природные удобрения, которые смогут улучшить состояние цветов. Одна специалистка поделилась интересным секретом, от которого цветы должны были бы стать пышными и красивыми.

На календаре весна, а это значит, что еще немного и цветочный сад зацветет. Большинство растений не являются прихотливыми, но так или иначе – за ними нужно ухаживать.

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Не всегда цветы могут получить питательные вещества от солнца или полива, поэтому надо применять удобрение весной и летом, чтобы они хорошо росли. Удобрения важно вносить, чтобы цветы быстрее росли, лучше цвели и не были чувствительными к вредителям.

Остатки завтрака – удобрение для цветов

Эксперт по садоводству Келли Уилкнисс рассказала о дешевом садовом методе, который поможет получить цветущий сад. Все, что вам необходимо – воспользоваться остатками завтрака.

Если вы любите завтракать бананом, яйцами и кофе – тогда эти советы для вас! По словам специалиста, каждый из этих продуктов действует как удобрение на цветы. Они могут обеспечить растения питательными веществами, которые необходимы для получения здоровых и красивых бутонов цветов.



Остатки от завтрака помогают цветам / Фото Pexels

Вам понадобится кожура банана, яичная скорлупа и кофейная гуща. Порежьте кожуру банана на кусочки и смешайте со скорлупой и гущей. Добавте их в почву вокруг растений.

Келли Уилкнисс говорит, что банановая кожура добавляет в почву калий и фосфор. Это хорошо способствует росту растений и улучшает состояние почвы. Также калий особенно помогает розам, поскольку отвечает за формирование новых цветочных почек.

Яичная скорлупа богата кальцием, поэтому тоже полезна для растений. Кроме цветов, можете применять скорлупу к помидорам, поскольку им нужно много кальция для роста. А еще, скорлупа отпугивает слизней, которым трудно пробираться к растениям через острую измельченную скорлупу.

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А вот кофейная гуща насыщена азотом и дубильными кислотами, которые хорошо влияют на растения. Помолотый кофе любят азалии, гортензии, розы, камелии, гардении и рододендроны.

Эта секретная смесь, которая найдется у любого дома способна действительно улучшить состояние растений весной.