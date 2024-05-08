Эксперты рассказали, что в домашних условиях можно сделать хорошее удобрение, не прибегая к магазинным средствам. Для этого вам понадобится кожура от фрукта, который точно есть в корзинах у каждой семьи.

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Удобрение для комнатных растений

Говорят, что это удобрение долгое время держалось в тайне, впрочем пользу от него не заметить сложно. Вам нужна всего лишь кожура от банана, в которой содержится фосфор, калий и магний, которые обладают способностью прогонять тлю с растений.

Способ приготовления удобрения чрезвычайно прост. Сначала кожуру банана надо ошпарить кипятком, а после этого порезать на маленькие кусочки. После этого переставьте их в 3-литровую банку и залейте водой.

Чтобы жидкость стала питательной и перебрала на себя все полезные свойства, ей надо дать настояться в течение трех дней. Уже перед самым применением концентрат надо разбавить водой в соотношении 1:1.



Кожура банана – хорошее удобрение для растений / Фото Pexels

Какие еще удобрения можно сделать дома

Натуральные подкормки изготовить достаточно просто. К удобрениям с питательными веществами входят несколько видов чаев: из сорняков, компостный и навозный. Кроме того, можно сделать настойку из яичной скорлупы. Как делать эти удобрения подробнее читайте в нашем материале.