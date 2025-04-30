Чем подкормить смородину для лучшего роста: это настоящий хит

На участках у садоводов растут малина, смородина, крыжовник или смородина. Все эти кусты нуждаются в подкормке для хорошего урожая. Для того, чтобы смородина уродила крупные ягоды, ее рекомендуют посыпать золой и другими веществами.

В последний месяц весны смородина еще набирает зеленую массу на кустах, а уже первый день лета кустарник начинает формировать урожай, пишет 24 Канал. Уже с этого периода очень важно подпитывать кусты питательными веществами, чтобы в будущем получить большие и сладкие ягоды.

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Чем подкормить смородину в начале лета

Дачники имеют еще месяц, чтобы подготовиться к внесению минеральных и органических удобрений, поэтому далее расскажем, что именно стоит использовать в июне.

Минеральные удобрения

Для смородины прекрасно подходят минеральные удобрения, в состав которых входят сильнодействующие концентрированные соли. В начале месяца кусты можно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. На один куст нужно 10 граммов суперфосфата и 10 граммов сульфата калия, который надо растворить в воде.



Смородина нуждается в постоянной подкормке / Фото Pexels

В конце месяца кусты придется подкормить еще раз. В качестве альтернативы можно использовать древесную золу. Под один куст достаточно будет 100 граммов смородины.

Органические удобрения

Для смородины следует использовать навоз, помет, торф или компост. Когда они разлагаются то образуют соединения, которые стимулируют развитие полезных бактерий и микроорганизмов. Органические удобрения очень хорошо влияют на смородину, поскольку благодаря им куст получает из почвы все необходимые питательные вещества.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, почему нельзя рубить калину, и что будет, если нарушить эту важную примету.

Перепревший навоз разводят с водой в пропорции 1:5. На куст нужно одно ведро удобрения, а на молодой куст смородины – половину. Свежий навоз сначала надо залить водой на 3 дня, а потом использовать.

Птичий помет смешивается с водой в соотношении 1:2. Подкормка является аналогичной предыдущей. Взрослому кусту нужно ведро раствора, а молодому – половину ведра.

Перегной и компост не содержат азота, поэтому дачники могут их использовать в течение всего лета. А еще ими можно мульчировать почву после полива.