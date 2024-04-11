Никогда ее не выбрасывайте: узнайте, как сделать мегаэффективное удобрение из кофейной гущи

Кофейную гущу можно эффективно использовать вторично. В частности, она пригодится в саду или на огороде.

Огородные культуры и садовые растения нуждаются в удобрении на разных этапах своего роста. Можно, конечно, использовать народные методы, однако можно обойтись и народными.

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Кофейная гуща – это органическое удобрение, которое любят многие агрокультуры и цветы. Иногда она становится действительно спасительной.

Какие овощи можно удобрять кофейной гущей

Кофейная гуща способна реанимировать вашу почву и обогатить ее полезными микроэлементами, в частности азотом, магнием, калием, кальцием и фосфором.

Существует большая группа растений-"кофеманов", которые после подпитки гущей гарантированно станут лучше расти и родить:

огурец;

болгарский перец;

помидор;

редис;

картофель;

репчатый лук;

все виды зелени.

Кроме того, кофейную гущу любят и домашние растения. Она прекрасно подходит для гортензий, бегоний, азалий и камелий.

Однако стоит помнить, что такой вариант подкормки не подходит для всех кактусов и суккулентов. Ведь гуща будет окислять почву и сделает ее непригодной для нормального роста таких растений. Также кофейная гуща не подходит для роз, особенно для сортов со светлыми оттенками цветов. Темный кофе может повлиять на цвет цветов.



Подкормите растения кофейной гущей / Фото Unsplash

Кофейная гуща – особенности удобрения

Кофейную гущу можно добавить к почвосмеси во время пересадки садовых и комнатных цветов. Это обеспечит защиту от паразитов и слизней, а также поможет удерживать влагу вокруг корней растения дольше.

Помидоры очень любят подкормку кофейной гущей. Ее можно использовать как мульчу. Кроме того, уже окрепшие растения посыпают сухой подкормкой из кофе, чтобы отпугнуть вредителей и удержать больше влаги вокруг помидоров.

Не менее эффективной кофейная гуща является в подкормке огурцов. Способ удобрения такой же, как в случае с томатами.

Также кофейную гущу используют как удобрение для клубники. Ее добавляют на этапе подготовки участка к посадке. Гущу перемешивают с почвой, а сверху добавляют еще 2 – 3 сантиметра почвосмеси без кофейного наполнителя. Этот способ сохранит клубнику от вредителей и обогатит растения очень важными для их развития микроэлементами.