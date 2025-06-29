Урожай дынь и арбузов будет невиданный: используйте эту простую подкормку
- Для подкормки арбузов и дынь рекомендуются навоз, куриный помет и древесная зола, которые содержат важные питательные вещества.
- Для ускорения созревания плодов рекомендуется переворачивать арбузы для равномерного освещения и удалять лишние плоды и цветы.
Июль – это время, когда нужно особенно обильно подпитывать овощи, чтобы собрать хороший урожай. И нельзя забывать и о бахчевых культурах – а именно арбузах и дынях.
Выращивание арбузов и дынь – это непростая задача, ведь обе культуры считаются достаточно капризными в уходе, сообщает 24 Канал. Только арбузы начинают цвести и на них появляется завязь – они уже нуждаются в подпитке.
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Чем подкормить дыни и арбузы?
Лучший вариант для подкормки арбузов на огороде – это навоз, куриный помет и древесная зола. Эти удобрения сделают чудеса с урожайностью культуры, но подкормки имеют свои плюсы и минусы.
Например, зола содержит немало фосфора, калия и немало других полезных элементов. Она может подпитывать землю с арбузами и дынями в течение длительного времени. Но есть и недостатки: пепел содержит мало азота, который также нужен для роста зеленой массы арбузов. И иногда использование золы из-за этого может стать рискованным.
А вот навоз крупного рогатого скота – это удобрение, содержащее достаточное количество азота и калия.
Арбузы можно подкормить золой и навозом / Фото Pexels
Какие питательные вещества нужны арбузам и дыням?
Во время ухода за бахчевыми культурами можно определить, каких питательных веществ им не хватает – для этого нужно обратить внимание на то, как выглядят листья растений.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие дни июня являются наиболее удачными для посадки арбузов и дынь.
- Фосфор – листья имеют грязный зеленый цвет, а у основания ростка листья желтеют, имеет коричневые пятна. Само растение имеет слабую корневую систему.
- Калий – плоды имеют неравномерную форму, увеличены до конца и быстро вянут. Листья желтеют и получают солнечные ожоги.
- Кальций – плоды водянистые и невкусные, но могут вырасти достаточно большими. Цветы плохо формируют завязь, а молодые листья скручиваются.
- Магний – листочки становятся желтыми, имеет коричневые пятна.
- Марганец – листья становятся бледными или вообще желтоватого оттенка.
- Железо – на молодых листьях появляются бледно-зеленые пятна.
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Как ускорить созревание арбузов и дынь?
Кроме внесения нужных удобрений, вы можете использовать еще несколько лайфхаков для того, чтобы первыми среди соседей получить сочные и вкусные плоды дыни и арбуза. Вот несколько элементарных методов, которыми пользуются все опытные огородники:
- переворачивайте арбузы, чтобы каждая сторона получила витамины от солнца. И делайте это очень осторожно, чтобы не повредить плодоножку;
- не забывайте прищипывать плети и убирайте лишние плоды и цветы. Лучше тщательно вырастить один большой арбуз, чем много малых и полузрелых.