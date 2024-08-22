Фрукты будете собирать ведрами: как увеличить урожай яблок: как увеличить урожай яблок

Чтобы урожай яблок был обильным, надо за ними правильно ухаживать и подбирать грамотную подкормку. Чтобы каждый год собирать урожай, надо не забывать об удобрениях, так как в период плодоношения яблоня активно вытягивает из почвы полезные вещества. Урожай будет маленький, если почва бедная и неподкормленная.

Вносить удобрения в деревья надо в течение всего их вегетационного периода. Таким образом деревья будут устойчивыми к заболеваниям и смогут дать много плодов.

Читайте также Как подготовить яблони к зиме: в следующем году будут плодоносить еще обильнее

Очень важна весенняя подкормка, поскольку именно в это время растения нуждаются в азоте, который стимулирует рост и развитие зелени. А вот дефицит питательных веществ в почве пополнят минеральные и органические удобрения.

Весной почву надо удобрять мочевиной, аммиачной селитрой, птичьим пометом или навозом. Первую подкормку надо проводить при появлении листьев и почек, внося удобрения.

Уже через 2 недели после цветения к яблоне надо внести раствор, который состоит из 12 граммов мочевины или 15 граммов селитры на 10 литров воды.



За яблоками нужен регулярный уход / Фото Pexels

Что закопать под дерево для увеличения урожая

Садоводы говорят, что закопанные под дерево гвозди или мелкий лом могут повысить урожайность, таким образом восполняя дефицит железа. Однако такие удобрения приводят к накоплению вредных солей в почве, поэтому их не стоит использовать.

Чтобы подкормка была действительно эффективной, используйте комплексные удобрения с калием и фосфором. Они способны улучшить вкус яблок и защитить дерево от болезней и вредителей.

Как повысить урожайность яблок

Чтобы урожай был стабильно высоким, надо поддерживать баланс питательных веществ в почве в течение всего периода. Весной делают ставку на азотные удобрения, осенью добавляют калий и фосфор. Они помогают получить сладкие плоды и продлить жизнь деревьям.