Многие девушки используют его на постоянной основе, пишет 24 Канал. Обычный яблочный уксус может стать помощником в борьбе за блестящие и шелковистые волосы.

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Полезные свойства уксуса для волос

Уксус помогает придать волосам мягкость, справиться с перхотью и отшелушить ороговевшие клетки кожи головы. Благодаря уксусу можно уменьшить зуд головы.

В средстве содержится множество витаминов, аминокислот и полезных элементов. Уксус наполнен витаминами А, С, Е, витаминами группы В, благодаря которым пряди могут стать крепкими по всей длине.

Яблочный уксус содержит микроэлементы – К, Са, Mg, P, Na, которые прекрасно влияют на здоровое состояние волос. Кроме того, средство богато на аминокислоты такие как аргинин и лизин, которые питают и укрепляют волосяную луковицу и оптимизируют работу липидного слоя.



Уксус для волос является вспомогательным / Фото Pexels

Уксус не только обеспечивает глубокое очищение, но и снимает избыток жирной секреции, восстанавливает естественный блеск волос и делает их гладкими.

Уксусная кислота помогает ускорить кровообращение, соответственно это положительно влияет на рост волос. Чтобы отрастить пряди, достаточно будет делать ежедневно массаж для волос и использовать в своей рутине яблочный уксус.

Как использовать уксус для волос

Средство эффективно при смывании остатков шампуня. Уксус нужно смешать с водой в пропорции 1:5. На 100 миллиграммов уксуса нужно 500 миллиграммов воды. Чтобы перебить не совсем приятный запах, можно воспользоваться несколькими каплями эфирного масла.

Раствор нужно нанести на кожу головы и волосы, оставить на несколько минут и помассировать. Важно понимать, что жжения, зуда и других неприятных ощущений не должно быть, а если они появились, тогда их нужно немедленно смыть. Тогда тщательно промойте волосы прохладной водой и нанесите кондиционер для волос, который поможет закрыть кутикулу.

В случае, если яблочный уксус для волос использовать боитесь, тогда можно приобрести специальный косметический уксус для волос, который продается в магазинах.

Запомните, что раствор нужно готовить каждый раз новый. Старый ополаскиватель за несколько дней уже потеряет свои эффективные свойства.