Багато дівчат використовують його на постійній основі, пише 24 Канал. Звичайний яблучний оцет може стати помічником в боротьбі за блискуче та шовковисте волосся.

Дивіться також Волосся не буде жирніти тиждень: додайте в шампунь копійчаний інгредієнт

Корисні властивості оцту для волосся

Оцет допомагає надати волоссю м’якості, впоратися з лупою та відлущити ороговілі клітини шкіри голови. Завдяки оцту можна зменшити свербіж голови.

У засобі міститься безліч вітамінів, амінокислот та корисних елементів. Оцет наповнений вітамінами А, С, Е, вітамінами групи В, завдяки яким пасма можуть стати міцними по всій довжині.

Яблучний оцет містить мікроелементи – К, Са, Mg, P, Na, які чудово впливають на здоровий стан волосся. Окрім того, засіб багатий на амінокислоти такі як аргінін та лізин, які живлять та зміцнюють волосяну цибулину й оптимізують роботу ліпідного шару.



Оцет для волосся є помічним / Фото Pexels

Оцет не лише забезпечує глибоке очищення, але й знімає надлишок жирної секреції, відновлює природний блиск волосся й робить його гладким.

Оцтова кислота допомагає прискорити кровообіг, відповідно це позитивно впливає на ріст волосся. Щоб відростити пасма, достатньо буде робити щодня масаж для волосся й використовувати у своїй рутині яблучний оцет.

Як використовувати оцет для волосся

Засіб ефективний при змиванні залишків шампуню. Оцет потрібно змішати з водою в пропорції 1:5. На 100 міліграмів оцту потрібно 500 міліграмів води. Щоб перебити не зовсім приємний запах, можна скористатися кількома краплями ефірної олії.

Розчин потрібно нанести на шкіру голови й волосся, залишити на кілька хвилин й помасажувати. Важливо розуміти, що печіння, свербіння та інших неприємних відчуттів не повинно бути, а якщо вони з’явилися, тоді їх потрібно негайно змити. Тоді ретельно промийте волосся прохолодною водою й нанесіть кондиціонер для волосся, який допоможе закрити кутикулу.

У випадку, якщо яблучний оцет для волосся використовувати боїтеся, тоді можна придбати спеціальний косметичний оцет для волосся, який продається в магазинах.

Запам’ятайте, що розчин потрібно готувати кожного разу новий. Старий ополіскувач за кілька днів вже втратить свої ефективні властивості.