Лук порадует урожаем уже через считанные дни: вот когда сажать его в открытый грунт

Лук – это корнеплод, который можно найти на любом огороде, и недаром: лук может улучшить вкус практически любого блюда. Но для хорошего урожая нужно высадить его вовремя.

Лук – это один из тех овощей, что сажают сразу в открытый грунт. И для того, чтобы долго не ждать зеленые перья, опытные садоводы советуют делать это в конкретные дни марта, сообщает 24 Канал.

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Когда сажать лук в 2025 году?

Казалось бы, лук – это тот овощ, вырастить который проще всего. Вот только неправильно выбранный период высадки в открытый грунт может привести к ряду проблем:

Слишком ранняя посадка подвергнет растение воздействию поздних весенних заморозков, и тогда луковички погибнут, или же их рост замедлится.

Слишком поздняя посадка не даст растениям достаточно времени для полного созревания, и это повлияет не лучшим образом на качество и размер лука.

И только своевременная посадка способствует повышению устойчивости к болезням и вредителям, а также улучшает способность лука к длительному хранению.

Очень сильно методы высадки лука зависят от климатических условий конкретного региона. Общепринято начинают сажать его, когда почва уже прогреется до 5 – 8 градусов, а среднесуточная температура будет стабильно держаться в пределах 10 – 15 градусов.



Лук нужно высаживать в конкретные дни / Фото Pexels

В марте есть такие благоприятные даты для посадки лука по лунному календарю: 3 – 5, 8 – 9, 18 – 19, 22 – 24, 27, 31 числа.

В апреле лук нужно сажать 8 – 10, 17 – 19 числа.

А вот в мае по лунному календарю благоприятные даты следующие: 5 – 7, 15 – 17 числа.

Зато 29 марта, 3, 8, 12, 21 и 23 апреля сажать лук точно нельзя – эти дни являются неблагоприятными, и урожая вы можете и не дождаться.

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Как вырастить лук за неделю?

Конечно же, ждать первые зеленые перья лука очень долго не хочет никто. К счастью, есть способ – и для него вам даже не нужно иметь участок или огород. Вместо этого возьмите немного опилок и заварите их в кастрюле.

После этого дайте смеси остыть и уберите лишнюю воду. Опилки засыпают в пакет так, чтобы толщина слоя не превышала 3 сантиметра. Немного прижмите ее, а в эту подложку поместите луковицы со срезанной шейкой. Пакет нужно хорошо надуть и завязать.

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Так вы создаете маленькую теплицу для лука, которую нужно поставить на солнечном подоконнике. Когда появится первое зеленое перья – а это произойдет не позднее, чем через неделю – конструкцию можно раскрывать.