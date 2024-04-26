Уборка в доме – это важная часть рутины, которую точно не стоит пропускать. И для того, чтобы уборка была эффективной, вам нужно знать, какие места требуют особого внимания, ведь в них собирается больше всего бактерий.

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Кухонные тряпки и губки

Во время мытья посуды грязь с тарелок и чашек, к сожалению, не исчезает, а частично переносится на ваши губки для мытья посуды. И если вы не моете их достаточно часто – то есть раз в день – это может привести к тому, что на них появится немало бактерий. Для того, чтобы почистить бубку, вам нужно просто намочить их и на несколько минут поместить в микроволновую печь.

Но это очистка все еще не является идеальным, поэтому губки рекомендуют заменять каждые две недели или даже чаще, если вы чувствуете в этом потребность.

Кухонные столешницы

Многие столешниц на кухне сохраняют больше микробов, чем вы можете себе представить – особенно в случае, если у вас есть привычка складывать на них еще не помытые продукты, птицу и мясо.

Для того, чтобы убедиться, что ваша столешница по-настоящему чистая, вам нужно знать, как правильно ее чистить. Сначала нужно протереть ее горячей водой с мылом, после этого очистить обычной водой. Но это еще не все – вы также можете нанести раствор отбеливателя или воспользоваться дезинфицирующим средством.



Столешницы нужно протирать / Фото Pexels

Миски для домашних животных

Вот где настоящий источник микробов – и вся причина в том, что владельцы часто забывают регулярно мыть миски своих домашних животных.

Делать это нужно или в посудомоечной машине, или вручную, но в горячей воде и с использованием мыла или специального моющего средства.

Держатели для зубных щеток

Конечно, это не удивительно, что в ванной комнате можно найти достаточно много различных микробов. Но виновником значительного их количества может быть ваша зубная щетка. Вам может казаться, что она чистая, но на самом деле это совсем не так. И каждый раз, когда вы чистите зубы, головка вашей щетки влажная, а это способствует накоплению бактерий на держателе щетки.

Обычно люди не обращают особого внимания на то, чтобы очищать его, а из-за влажности на нем даже может появиться плесень.

Штора для душа

Занавес для душа – это еще одно коварное место, где может появиться плесень и большое количество различных бактерий. Поэтому стирать шторку для душа в стиральной машине нужно по крайней мере раз в месяц.

В идеале вы должны иметь две шторы – чтобы использовать вторую, пока первая в стирке. Впрочем, помните, что пластиковую завесу можно стирать только в прохладной воде.