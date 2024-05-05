Где нельзя сажать баклажаны: вы останетесь без урожая

Баклажаны - это та культура, которая требует достаточно много ухода, и их нужно не только правильно высадить на грядку, но и подобрать хороших соседей.

Многие дачники не знают, как правильно высаживать баклажаны и возле каких растений их нужно посадить. Нужно также идеально подобрать участок – с правильным количеством света и тени и тому подобное.

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Возле чего посадить баклажаны

Обычно фермеры начинают готовиться к посадкам баклажанов заранее – семена для рассады готовят еще в конце февраля. Но когда приходит время высаживать овощи на огород, нужно знать, возле чего нужно их разместить.

Например, хорошими соседями для баклажанов будут такие овощи:

фасоль;

редис;

белокочанная капуста;

кабачок;

тыква;

дыня, арбуз;

горох;

свекла.

В то же время, есть овощи, возле которых баклажаны нельзя сажать, ведь растения будут мешать росту друг друга, и их постоянно будут поражать вредители. Поэтому не стоит помещать баклажаны у помидоров и картофельных кустов.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Не стоит также высаживать баклажаны слишком близко к болгарскому перцу.