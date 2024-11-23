Осенью волосы начинают выпадать с гораздо большей интенсивностью, пишет 24 Канал со ссылкой на She Finds. Выбирая неправильную добавку, вы не достигнете желаемого результата, поэтому их следует избегать и лучше заменить на то, что принесет действительно пользу и результат. О них рассказала косметолог и эксперт по волосам Ганима Абдулла.
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Какие добавки не помогают волосам
Коллаген
Коллагеновые добавки происходят из остатков желатина в мясной промышленности. Он поможет волосам быть сильнее, а волосяным волликулам дольше держаться, однако эта добавка не поможет отрастить новые волосы.
Эластин
Не стоит употреблять эластин, если у вас тонкие волосы, которые вы хотите отрастить. Он придаст волосам эластичности, поэтому они не будут так легко ломаться, однако совсем не способствует росту волос и не помогает в случаях, когда они выпадают.
Кокосовое масло
Девушки любят пользоваться кокосовым маслом, однако оно является не столь эффективным. Оно укрепляет волосы только при наружном применении, но в пищевой добавке не поможет отрастить длинные волосы.
Названы добавки, которые не влияют на рост волос / Фото Pexels
Какие добавки являются эффективными для волос
Биотин
Если вы хотите отрастить длинные и здоровые волосы, то можете смело добавлять биотин. Он улучшает кровообращение кожи головы, способствуя росту волос. Биотин стимулирует рост волос, увеличивает синтез энергии в крови и усиливает приток крови к коже головы. Добавка питает волосяной фолликул там, где он больше всего в этом нуждается.
Масло семян тыквы
Тыквенное масло помогает волосам лучше и быстрее расти. Оно подойдет для тех, у кого тонкие волосы, поскольку способно питать и восстановить утраченный вид.
Впрочем, только одна добавка не сможет решить проблемы. Обратите внимание на свой рацион. Именно сбалансированное питание с правильными питательными веществами может способствовать росту волос.
Больше употребляйте бобовые, которые содержат девять основных витаминов и минералов, включая витамины группы В и биотин. Также полезны яйца, поскольку они содержат В12, витамины А и Е, железо и биотин.