Осенью волосы начинают выпадать с гораздо большей интенсивностью, пишет 24 Канал со ссылкой на She Finds. Выбирая неправильную добавку, вы не достигнете желаемого результата, поэтому их следует избегать и лучше заменить на то, что принесет действительно пользу и результат. О них рассказала косметолог и эксперт по волосам Ганима Абдулла.

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Какие добавки не помогают волосам

Коллаген

Коллагеновые добавки происходят из остатков желатина в мясной промышленности. Он поможет волосам быть сильнее, а волосяным волликулам дольше держаться, однако эта добавка не поможет отрастить новые волосы.

Эластин

Не стоит употреблять эластин, если у вас тонкие волосы, которые вы хотите отрастить. Он придаст волосам эластичности, поэтому они не будут так легко ломаться, однако совсем не способствует росту волос и не помогает в случаях, когда они выпадают.

Кокосовое масло

Девушки любят пользоваться кокосовым маслом, однако оно является не столь эффективным. Оно укрепляет волосы только при наружном применении, но в пищевой добавке не поможет отрастить длинные волосы.



Названы добавки, которые не влияют на рост волос / Фото Pexels

Какие добавки являются эффективными для волос

Биотин

Если вы хотите отрастить длинные и здоровые волосы, то можете смело добавлять биотин. Он улучшает кровообращение кожи головы, способствуя росту волос. Биотин стимулирует рост волос, увеличивает синтез энергии в крови и усиливает приток крови к коже головы. Добавка питает волосяной фолликул там, где он больше всего в этом нуждается.

Масло семян тыквы

Тыквенное масло помогает волосам лучше и быстрее расти. Оно подойдет для тех, у кого тонкие волосы, поскольку способно питать и восстановить утраченный вид.

Впрочем, только одна добавка не сможет решить проблемы. Обратите внимание на свой рацион. Именно сбалансированное питание с правильными питательными веществами может способствовать росту волос.

Больше употребляйте бобовые, которые содержат девять основных витаминов и минералов, включая витамины группы В и биотин. Также полезны яйца, поскольку они содержат В12, витамины А и Е, железо и биотин.