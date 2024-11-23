Восени волосся починає випадати з набагато більшою інтенсивністю, пише 24 Канал з посиланням на She Finds. Обираючи неправильну добавку, ви не досягнете бажаного результату, тому їх слід уникати й краще замінити на те, що принесе справді користь й результат. Про них розповіла косметологиня й експертка з волосся Ганіма Абдулла.

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Які добавки не допомагають волоссю

Колаген

Колагенові добавки походять із залишків желатину в м’ясній промисловості. Він допоможе волоссю бути сильнішим, а волосяним волікулам довше триматися, однак ця добавка не допоможе відростити нове волосся.

Еластин

Не варто вживати еластин, якщо у вас тонке волосся, яке ви хочете відростити. Він надасть волоссю еластичності, тож воно не буде так легко ламатися, однак зовсім не сприяє росту волосся й не допомагає у випадках, коли воно випадає.

Кокосова олія

Дівчата люблять користуватися кокосовою олією, однак вона є не настільки ефективною. Вона зміцнює волосся лише при зовнішньому застосуванні, але в харчовій добавці не допоможе відростити довше волосся.



Названо добавки, які не впливають на ріст волосся / Фото Pexels

Які добавки є ефективними для волосся

Біотин

Якщо ви хочете відростити довге й здорове волосся, то можете сміливо додавати біотин. Він покращує кровообіг шкіри голови, сприяючи росту волосся. Біотин стимулює ріст волосся, збільшує синтез енергії в крові та посилює приплив крові до шкіри голови. Добавка живить волосяний фолікул там, де він найбільше цього потребує.

Олія насіння гарбуза

Гарбузова олія допомагає волоссю краще й швидше рости. Вона підійде для тих, в кого тонке волосся, оскільки здатна поживити й відновити втрачений вигляд.

Втім, лише одна добавка не зможе вирішити проблеми. Зверніть увагу на свій раціон. Саме збалансоване харчування з правильними поживними речовинами може сприяти росту волосся.

Більше вживайте бобові, які містять дев’ять основних вітамінів і мінералів, включаючи вітаміни групи В і біотин. Також корисними є яйця, оскільки вони містять В12, вітаміни А та Е, залізо та біотин.