Как вырастить зелень на подоконнике: простые методы, которые легко повторить

С приходом настоящего весеннего тепла огородники берутся за посадку растений на грядках, впрочем люди, которые не живут в частных домах, а в квартирах – не имеют такой возможности. Но чтобы посадить зелень не обязательно иметь участок, поскольку растения могут расти даже на подоконнике.

Конечно же, зелень купить весной очень просто, поскольку она продается во всех магазинах, супермаркетах или базарах. Но процесс выращивания зелени куда интереснее, ведь день за днем на вашем подоконнике будут прорастать травы, которые вы в любой момент сможете сорвать.

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Какая зелень может расти на подоконнике

На балконе быстро растет салат, базилик, укроп, петрушка, шпинат и руккола. Для них очень важно освещение и полив, а весной или летом доступ солнца им будет обеспечен.

Листья салата растет до 45 дней, базилик – 55 дней, руккола – 25 дней, укроп – до 45 дней, редис – до 20 дней, а зеленый лук можно будет срывать уже через 10 дней.

Как выращивать зелень дома

Выберите для роста зелени место. Лучшим считается подоконник или балкон. В емкость для выращивания надо засыпать дренажный слой – щебень, древесный уголь, галька, кора, а сверху грунт.

Подготовленную землю полить теплой водой и уже только тогда приступать к высадке семян. Высевайте их на расстоянии 2 сантиметра друг от друга, а поверх семян насыпьте 1 сантиметр земли. Оставьте на освещенном месте и ждите появления растений.



Зелень можно вырастить на подоконнике / Фото Gardening Know How

Как вырастить зелень без земли

Если вам не очень хочется возиться с почвой, то выращивать зелень можно без земли. Самый простой способ – это гидропоника (способ выращивания растений без почвы на питательных растворах).

Установки для гидропоники могут быть разные: многоярусные стеллажи или специально предназначенные горшки. Для выращивания зелени вам понадобится емкость, субстрат (песок, мох, сосновая кора, бумажные полотенца, марля), семена, питательные растворы и фитолампа.

Основной принцип выращивания

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Поместите в емкость субстрат толщиной 2 сантиметра. На влажную подложку высыпьте семена и налейте воду так. Чтобы она слегка покрывала семена, накройте контейнер пищевой пленкой и поставьте на окно. Через некоторое время прорастут растения, поэтому придется только подождать пока зелень не будет готова к употреблению.