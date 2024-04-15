Редиска вырастет в несколько раз больше: как ее правильно выращивать

Выращивать редис совсем несложно. Она неприхотлива в уходе, поэтому не создаст никаких проблем. После появления всходов ранние сорта уже могут созреть через 20 – 25 дней, главное лишь знать несколько основных моментов.

В открытый грунт редис можно сеять с апреля по сентябрь, все зависит только от сорта. Весной огородники сажают ранние сорта, а уже летом среднеспелые или поздние. Последние два сорта являются более вкусными и полезными. Благодаря тому, что они имеют больший период вегетации (25 – 35 дней), они успевают накопить больше сахаров и витаминов.

Читайте также Лучшие ранние сорта огурцов: вот какие вам нужно выбрать для своего огорода

Что надо сделать перед посевом редиса перед посевом редиса

Прежде всего разрыхлите грядку на глубину минимум 20 сантиметров. Внесите в нее 0,5 ведра перегноя из расчета на 1 квадратный метр. Если почва кислая – добавьте доломитовую муку (0,5 литров на 1 квадратный метр), если же песок глинистый (1 ведро на 1 квадратный метр).

Навоз не советуют добавлять, потому что в нем много азота, который спровоцирует образование пустот в редиске. С перегноем также важно не переборщить.



Советы по правильному посеву редиса / Фото Pexels

Как сеять редис

Редис надо сеять на защищенном от ветра участке. На грядке сделайте бороздки глубиной 2 – 3 сантиметра на расстоянии 10 – 15 сантиметров друг от друга. Через каждые 5 сантиметров сейте семена. Это расстояние удобно измерять спичечным коробком.

Чтобы редиска хорошо уродила, после посадки укройте ее соломой или любой другой растительной мульчей. Такой способ убережет влагу в почве.

Также для редиса можно использовать дрожжевую подкормку. Для этого 10 граммов свежих или 5 граммов сухих дрожжей разведите в 10 литрах теплой воды и добавьте 3 столовые ложки сахара. Дайте настояться раствору 2 – 3 часа и поливайте растения под корень.

Помните, что редис всегда должен быть умеренно влажным, поскольку основная пища для этого овоща – это вода. Если воды будет недостаточно, то корнеплоды будут горькими и вялыми.