К Новому году мы все любим делать генеральную уборку дома, поэтому у нас есть еще время для того, чтобы привести кухню в порядок, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Больше всего засоряются вытяжные вентиляторы. Если забывать их чистить, то они приведут к плохому запаху и перестанут эффективно фильтровать испарения.

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Чем отмыть вытяжку на кухне

Лучше всего расщепляет жир обычная пищевая сода, которая является щелочным веществом. Кроме того, эффективным является обычный стиральный порошок, которые содержит вещества, хорошо разбивают жир на мелкие частицы, которые обычная тряпка с водой отмыть не может.

Чтобы отмыть фильтры, сначала надо снять фильтры с вытяжки. После этого наполните раковину горячей водой. В воду добавьте пищевую соду и несколько капель моющего средства. Все перемешайте рукой до образования пены.



Вытяжку можно отмыть очень просто / Фото Pexels

Фильтры погрузите в воду и начинайте мыть с помощью губки. Если жирные пятна сразу не сойдут, оставьте фильтры в воде на 10 минут. Тогда можете вымыть фильтры повторно еще с помощью стирального порошка. Чтобы жирные пятна быстрее удалились, мойте все круговыми движениями.

Далее промойте фильтры чистой водой и вытрите чистой тряпкой. После того, как они полностью будут сухими – вставьте их обратно в вентилятор.