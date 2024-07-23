В рамках World of Coffee состоялись мировые чемпионаты по латте-арту, coffee in good spirits, чемпионат по джезве и обжарке кофе, где победители украинских чемпионатов представили страну. Впечатлениями от выставки и чемпионата в интервью 24 Каналу поделилась руководитель школы бариста Gemini Barista School Светлана Козлова, которая не только поддерживала отечественных профессионалов, но и калибровала судей в рамках чемпионата "Кофе и алкоголь".

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World of Coffee Copenhagen 2024 – международное событие, посвященное кофейной индустрии. Расскажите подробнее об этом мероприятии.

В мире кофе существуют такие события как чемпионаты. Всего насчитывается 7 дисциплин и каждый год по каждой из них проходят соревнования. Так же происходят мировые кофейные выставки.

Эти события происходят дважды в год в любой точке мира. Выбор локации – за международной кофейной организацией. Определенная часть дисциплин проходит в первой половине года, другая – переносится на второе полугодие.

В этом году я посетила такую выставку в Копенгагене (Дания). Сюда съехались мировые компании, специализирующиеся на производстве кофейного оборудования, продажах зеленого зерна, обжарках, создании аксессуаров и тому подобное. Все они демонстрировали свои новинки и лучшие образцы.



В Копенгаген съехались мировые компании, специализирующиеся на производстве кофейного оборудования / Фото Gemini

Вы присутствовали на ивенте лично, но не только как зритель. В чем заключалась ваша работа?

Да, у меня была там очень интересная миссия. Я калибровала мировых судей по дисциплине "Кофе и алкоголь".

Калибровка – это полноценная презентация напитков с приготовлением напитков и описанием вкуса за определенное время. То есть ты готовишь напитки, завариваешь кофе, рассказываешь о вкусе и концепции твоих напитков. Судьи выставляют за это баллы. Параллельно они советуются друг с другом и главными судьями, чтобы потом – на самом чемпионате, судить максимально справедливо и честно всех участников.

Выступления участников проходят несколько раз в день. Я калибровала судей два дня. За это время удалось сделать 26 напитков. Было интересно наблюдать за работой судей и ознакомиться с видением экспертов по оценкам участников в этой дисциплине.

Пришлось ли столкнуться с какими-то вызовами?

Ох, пожалуй, самое сложное – это подготовка и сама дорога. После того как согласовали мою кандидатуру, я начала разрабатывать напитки на спонсорском алкоголе. Весь этот процесс происходил в Киеве. Параллельно договаривалась за билеты, проживание и постоянно контактировала с организаторами. Во всех этих вопросах меня очень поддержало украинское кофейное сообщество, которое помогло с жильем в самом Копенгагене.

К тому же у меня были ограничения по весу багажа, поэтому большинство вещей, которые везла, были предназначены именно для калибровки. Да и сама дорога была не простой. Я путешествовала с пересадками: сначала автобусом в Польшу, а оттуда – самолетом в Данию.



Больше всего на чемпионатах поражают люди / Фото Gemini

Какое значение для украинской кофейной индустрии имеет тот факт, что отечественных специалистов приглашают на подобные события?

Должен отметить, сколько сейчас усилий прилагает кофейное сообщество, чтобы проводить соревнования в Украине, обучать новое поколение бариста, помогать нашим участникам достойно выступить на мировом уровне и представить отечественную обжарку на мировой выставке.

Для нас действительно важно быть в контакте с миром. И не только, чтобы оставаться в курсе современных тенденций, а и чтобы заявлять о себе как о стране, которая имеет сильных, ярких специалистов. Ведь так мы можем привлекать международных партнеров к сотрудничеству с нами.

По моему мнению, в этом вопросе Украина показывает достойный уровень. Все усилия, поддержка друг друга и, в конце концов, креативность при создании различных мероприятий связанных с кофе – очень вдохновляют. К тому же все это способствует расширению "кофейной тусовки" не только для профильных работников, но и для людей, у которых это переросло из хобби в увлечение и страсть.

Какие идеи и новации в области кофейного дела удалось почерпнуть на мероприятии? Что поразило больше всего?

Откровенно, я не могу сказать, что я была чем-то удивлена. Да, выставка была организована хорошо. Павильоны были огромные. Удалось увидеть крупнейшие мировые компании, многие из которых демонстрировали новинки и интересные образцы кофе в этом году.

Однако меня больше всего поразили люди. Я познакомилась с мировыми чемпионами, людьми за которыми следила в социальных сетях. Интересное ощущение: вы неизвестные люди из разных стран, но вас объединяет общее дело – кофе.

Много говорили с ними о развитии индустрии, их видение тенденций для кофе. Большинство известных чемпионов когда-то тоже начинали с приготовления кофе в кофейне. И то, что они до сих пор работают с кофе и являются настоящими фанатами своего дела вдохновляет и восхищает!

Добавлю, что сама выставка полезна также, чтобы наладить рабочие связи, обменяться контактами или встретиться с партнерами. Я увидела насколько важно контактировать с представителями индустрии вживую, еще и на международном уровне. Поэтому прекрасно, что такие события открывают для всех сторон возможности взаимодействий.



Нетворкинг в рамках World of Coffee / Фото Gemini

Как Вы оцениваете уровень украинских кофейных профессионалов по сравнению с международными участниками World of Coffee?

Я горжусь нашими бариста и людьми, которые работают с кофе в Украине. У нас очень сильные кофейные эксперты и есть много заведений с качественным кофе по смешным ценам (особенно, по сравнению с Европой). То есть на уровне потребителя все супер качественно.

Однако, если мы говорим о чемпионатах, то здесь много вызовов, с которыми сталкиваются участники. Речь идет сначала о национальном, а затем – о мировом уровне. Во-первых, у нас не развито спонсорство. Поэтому очень много денег участникам приходится платить из собственного кармана.

Во-вторых, команда и тренерство – это очень важно. Однако не всегда удается найти нужного тренера или готовую команду. А если и удается, то, как правило, тоже за собственные средства. Для сравнения у мировых чемпионов тренеры – их предшественники. Они не просто готовят к качественному выступлению, но и помогают участнику понять, как дать судьям то, что они будут искать в напитке.

В Украине и правда много идейных и сильных участников. Но сейчас (возможно, и из-за войны), нам не хватает контакта с мировыми профессионалами. Выходя на сцену мирового чемпионата, мы хотим приносить больше инноваций и менять правила игры кофейной индустрии. Впрочем, поверьте, без соответствующей подготовки это очень трудно.

Надеюсь, в будущем к кофейным соревнованиям в Украине будет обращаться больше спонсоров. Уже даже это сможет запустить волну изменений и нам удастся делать для индустрии больше.

Есть ли какие-то советы и лайфхаки для барист, мечтающих участвовать в подобных событиях?

Для многих участие в чемпионате становится своеобразным наркотиком. Потому что атмосфера, что бурлит в павильонах – влюбляет. Поэтому понимаю всех, кто мечтает об очередной возможности продемонстрировать свои умения.

Относительно советов. Прежде всего – перед подготовкой нужно обязательно перечитать все правила, чтобы не потерять баллы за выступление там, где это не нужно.

Во-вторых, тренируйтесь всегда на время. Ваша тренировка должна быть такой, чтобы в запасе оставалась дополнительная минута. Поверьте, непосредственно на чемпионате волнение может взять свое.

Третье: подумайте, что нового и интересного вы бы хотели показать. Не делайте выступления сухими и техничными, ведь в мире вы этим никого не удивите.

Четвертое: если вы участвуете впервые, найдите человека, который хорошо разбирается в этом деле. Вам точно понадобится оценка и консультация со стороны.

Пятое и последнее: попробуйте получить наслаждение от процесса и выступления. Во время подготовки этот совет кажется смешным, однако уже после выступления многие понимают значение этой фразы. Вы уже большие молодцы, поэтому меньше нервничайте. Просто делайте каждый день что-то для выступления (пишите текст, покупайте оборудование, прогоняйтесь на время) и не забывайте давать себе отдых, потому что это не менее важно.

Хочется подытожить, что кофейная индустрия сильно масштабируется с каждым годом. А участники становятся все сильнее и профессиональнее.

Также добавлю, что меня искренне восхищает, сколько всего делает украинское кофейное сообщество, чтобы, несмотря на трудности в стране, отечественные бариста имели возможность участвовать в национальных чемпионатах. Эти усилия всячески помогают нашим чемпионом при подготовке, выступлениях и путешествиях на мировые соревнования. Мы крутые и нам есть чем гордиться!